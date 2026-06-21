Marc Márquez se adueñó del Gran Premio de República Checa

El español Marc Márquez le ganó el dueño a su compañero de Ducati, Pecco Bagnaia y se subió a lo más alto del podio de Brno.

Luego de algunas caídas en este temporada, el de Cervera volvió a ganar en el Mundial.

Marc Márquez venció a su compañero de equipo en Ducati Francesco Bagnaia en una lucha directa para lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada 2026 de MotoGP en el Gran Premio de la República Checa.

El de Cervera largaba desde el cuarto puesto, y tuvo una carrera fenomenal, donde debió pelear y mucho con el japonés Ai Ogura (Aprilia) y también con su propio compañero en Ducati Francesco Bagnaia, ganador del Sprint en tierras checas en el cierre del sábado.

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Contundente, Marc se adueñó de la primera posición promediando la carrera en el extenso circuito de Brno, y allí se mantuvo para alcanzar su triunfo N°75 en la divisional reina del Mundial de Motociclismo. Fue su segundo triunfo este año y es consecutivo, pues venía de llevarse el Gran Premio de Hungría en Balaton Park.

These riders racked up some big points today #CzechGP pic.twitter.com/PKWjZ7ixjQ — MotoGP™ (@MotoGP) June 21, 2026

Así quedó el campeonato de Moto GP

El éxito de Márquez le agrega condimento a un certamen que este sábado recibió un golpe de escena con la descalificación de Marco Bezzecchi (Aprilia), producto de una agresión a un comisario de pista luego de una caída en el Sprint. Más allá de la desagradable imagen, en lo deportivo el italiano se privó de sumar y quedó con 180 puntos, permitiendo que se acerque su compañero Jorge Martín, quien ahora quedó a solo ocho unidades.

Atrás del piloto de Aprilia quedó Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 23 mientras que el ganador de hoy está cuarto tras esta victoria, a 40 puntos de Bezzecchi.

La próxima presentación del Moto GP será la semana entrante, del 26 al 28 de junio en Assen, Países Bajos.