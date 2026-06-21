Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

Aseguran que se puso en riesgo a los pacientes internados del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay vio interrumpido este sábado su funcionamiento por fallas en el suministro de agua potable.

La situación fue advertida alrededor de las 17:00 por personal del lavadero, que dio aviso inmediato al departamento de Mantenimiento. Al llegar al lugar, el personal de guardia constató que la llave de paso de la cañería que conecta la bomba sumergible con el tanque principal de agua había sido cerrada, impidiendo el abastecimiento.

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Mantenimiento

La maniobra provocó no solamente la falta de agua en todo el nosocomio, sino también daños en la infraestructura al continuar funcionando la bomba sin posibilidad de descargar agua hacia el tanque, lo que provocó que la presión acumulada rompiera la cañería.

Lo sucedido adquiere una gravedad aún mayor debido a que se trata del segundo episodio de características similares ocurrido en el término de una semana.

Por este motivo, las autoridades consideran que existen elementos suficientes para sospechar de una acción deliberada orientada a afectar el normal funcionamiento de la institución.