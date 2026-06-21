Uno Entre Rios | La Provincia | Hospital

Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

Aseguran que se puso en riesgo a los pacientes internados del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay

21 de junio 2026 · 18:11hs
Denuncian cortes de agua deliberados en un hospital

Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay vio interrumpido este sábado su funcionamiento por fallas en el suministro de agua potable.

La situación fue advertida alrededor de las 17:00 por personal del lavadero, que dio aviso inmediato al departamento de Mantenimiento. Al llegar al lugar, el personal de guardia constató que la llave de paso de la cañería que conecta la bomba sumergible con el tanque principal de agua había sido cerrada, impidiendo el abastecimiento.

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril.

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril

Están disponibles los registros de personas habilitadas para el manejo de fitosanitarios. 

Fitosanitarios: están disponibles los registros de personas habilitadas para su manejo

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: el hospital Justo José de Urquiza en su peor momento

Mantenimiento

La maniobra provocó no solamente la falta de agua en todo el nosocomio, sino también daños en la infraestructura al continuar funcionando la bomba sin posibilidad de descargar agua hacia el tanque, lo que provocó que la presión acumulada rompiera la cañería.

Lo sucedido adquiere una gravedad aún mayor debido a que se trata del segundo episodio de características similares ocurrido en el término de una semana.

Por este motivo, las autoridades consideran que existen elementos suficientes para sospechar de una acción deliberada orientada a afectar el normal funcionamiento de la institución.

Hospital Agua Concepción del Uruguay mantenimiento
Noticias relacionadas
El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Entre Ríos estudia los efectos de la yerba mate en el Parkinson.

Entre Ríos: descubren en el mate propiedades neuroprotectoras frente al Parkinson

entre rios: el smn preve dias de mucho frio para la semana que se inicia

Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que se inicia

la capilla nuestra senora del perpetuo socorro impulsa un salon parroquial y un merendero

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro impulsa un salón parroquial y un merendero

Expertos afirman que el evento en la región se podría dar entre septiembre y marzo próximo.

Destacan que el fenómeno de El Niño llegaría en septiembre

Ver comentarios

Lo último

Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Denuncian cortes de agua deliberados en un hospital

Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

Ultimo Momento
Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Empate sin goles entre Bélgica e Irán y el Grupo G se define en la última jornada

Denuncian cortes de agua deliberados en un hospital

Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Policiales
Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

Seguirán detenidos los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González

Seguirán detenidos los acusados de atacar al presunto homicida de Jazmín González

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Ovación
Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

Marc Márquez se adueñó del Gran Premio de República Checa

Marc Márquez se adueñó del Gran Premio de República Checa

Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queens

Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

La provincia
Denuncian cortes de agua deliberados en un hospital

Denuncian cortes de agua "deliberados" en un hospital

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril

Fitosanitarios: están disponibles los registros de personas habilitadas para su manejo

Fitosanitarios: están disponibles los registros de personas habilitadas para su manejo

Entre Ríos: descubren en el mate propiedades neuroprotectoras frente al Parkinson

Entre Ríos: descubren en el mate propiedades neuroprotectoras frente al Parkinson

Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que se inicia

Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que se inicia

Dejanos tu comentario