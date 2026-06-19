Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Con buenas noticias desde Kansas, la Selección Argentina continúa su preparación para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Gonzalo Montiel dejó atrás las molestias físicas, Nicolás Tagliafico avanza en su recuperación y Lionel Scaloni analiza variantes en defensa y ataque para un partido que puede asegurar la clasificación.

A solo tres días del compromiso frente a Austria, la Selección Argentina intensificó este viernes su preparación en Kansas con una nueva jornada de entrenamientos que dejó señales alentadoras para el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Lionel Scaloni.

Mundial 2026: Scaloni tiene la formación para el debut de la Selección Argentina

En un contexto de creciente expectativa por la segunda presentación en el Mundial 2026, la principal novedad pasó por la evolución física de varios futbolistas que arrastraban molestias.

La noticia más positiva estuvo vinculada a Gonzalo Montiel. Luego de haber trabajado únicamente en el gimnasio durante la jornada anterior debido a una contractura en el isquiotibial derecho, el lateral volvió a moverse con normalidad sobre el césped y participó con botines en parte del entrenamiento. Su presencia en cancha disipó buena parte de las preocupaciones que se habían generado en las últimas horas.

Sin embargo, más allá de su recuperación, la titularidad de Montiel no está asegurada. Todo indica que Nahuel Molina tiene grandes chances de meterse en el once inicial. El lateral del Atlético de Madrid ya dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron de los amistosos previos al Mundial y mostró una respuesta positiva tras su ingreso en el segundo tiempo frente a Argelia.

Desde el cuerpo técnico consideran que Nahuel Molina ofrece una alternativa de mayor despliegue y profundidad por el sector derecho, una característica que podría ser importante frente al planteo que se espera del conjunto austríaco. La posible modificación no responde a un bajo rendimiento de Gonzalo Montiel, sino al regreso de quien habitualmente ocupa ese sector.

Otra noticia alentadora para Scaloni llegó por el lado de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo volvió a trabajar junto al grupo por segundo día consecutivo y crecen sus posibilidades de integrar el banco de suplentes en el próximo encuentro. Incluso, si su recuperación del desgarro en el sóleo izquierdo continúa en esta evolución favorable, no se descarta que pueda sumar algunos minutos

De todos modos, la intención del cuerpo técnico es no acelerar los tiempos. La buena actuación de Facundo Medina en el debut le dio tranquilidad al entrenador, que no quiere arriesgar innecesariamente a uno de los futbolistas con más experiencia del plantel.

Pero si hay un sector del campo donde aún persisten las mayores dudas, ese es el ataque. El interrogante principal pasa por quién acompañará a Lionel Messi en la ofensiva.

Lautaro Martínez fue titular en el estreno mundialista y cumplió con una tarea importante desde lo táctico, aportando movilidad, presión alta y referencias constantes dentro del área. Sin embargo, el ingreso de Julián Álvarez en el complemento dejó sensaciones positivas.

La Araña mostró intensidad, movilidad y una clara recuperación física tras haber llegado al torneo con una inflamación en el tobillo izquierdo. Ya completamente recuperado, el delantero vuelve a competir seriamente por un lugar en el equipo titular.

A diferencia de la situación de Nahuel Molina, donde el panorama parece más definido, la pelea entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez continúa completamente abierta. Scaloni evaluará ambos escenarios en los entrenamientos restantes antes de tomar una decisión final.

La otra incógnita aparece en el sector ofensivo izquierdo. Thiago Almada no logró gravitar en el debut y su actuación quedó bajo análisis. Aunque inicialmente mantendría una leve ventaja para conservar su lugar, su continuidad no está garantizada.

En ese contexto, Nicolás González aparece como una alternativa concreta. Su ingreso ante Argelia aportó dinámica, intensidad y mayor presencia por las bandas, características que podrían resultar valiosas frente a Austria. Incluso no se descarta alguna sorpresa táctica de último momento, una marca registrada del ciclo Scaloni.

La victoria por 3 a 0 frente a Argelia dejó a la Albiceleste en una posición favorable dentro del grupo, pero el cuerpo técnico sabe que el choque contra Austria puede resultar determinante. Un triunfo no solo consolidaría el buen arranque, sino que además podría asegurar la clasificación anticipada a los 16avos de final.

Con varios futbolistas recuperados, una base consolidada y algunas dudas por resolver, Scaloni vuelve a enfrentar uno de sus desafíos favoritos: encontrar el equilibrio entre sostener una estructura confiable y ajustar piezas según las exigencias del rival.

La Selección Argentina llega con confianza, pero también con la convicción de que cada partido en una Copa del Mundo exige máxima concentración. En Kansas, mientras el plantel ajusta detalles, la ilusión argentina sigue creciendo.

El equipo que piensa Scaloni

La probable formación de Argentina ante Austria en es la siguiente: Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.