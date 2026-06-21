La municipalidad convocó a organizaciones para acordar políticas sobre residuos urbanos en Paraná.

El encuentro de la municipalidad del Plan Urbano Ambiental reunió a entidades, cooperativas y especialistas para elaborar un diagnóstico y definir acciones.

La Municipalidad de Paraná convocó a organizaciones de la sociedad civil, instituciones y referentes vinculados a la cuestión ambiental para avanzar en la elaboración de lineamientos sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el marco de una nueva instancia del Plan Urbano Ambiental (PUA).

La primera jornada abierta de trabajo tuvo como objetivo unificar criterios, elaborar un diagnóstico compartido y definir un estado de situación que sirva de punto de partida para el diseño de futuras líneas de acción. La propuesta forma parte de un proceso participativo impulsado por el Municipio, que busca generar consensos y construir políticas públicas a partir del aporte de los distintos actores involucrados en la temática.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y áreas técnicas del Estado local, que expusieron sus miradas sobre uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta la ciudad.

Eduardo Loréfice

El secretario de Planificación e Infraestructura de Paraná, Eduardo Loréfice, destacó la importancia de abrir espacios de debate y señaló que el Municipio viene desarrollando distintas mesas de trabajo en diversos sectores de la ciudad.

“En el contexto actual, esta temática ha cobrado especial relevancia a partir de la decisión de una jueza de intimar al Municipio a resolver una cuestión ambiental”, explicó el funcionario, al referirse a la necesidad de abordar la problemática de los residuos desde una perspectiva integral y de largo plazo.

Por su parte, la subsecretaria de Planificación, Alejandra Flores, consideró que la gestión de residuos representa un desafío central para la ciudad y remarcó el valor del proceso participativo que impulsa el Plan Urbano Ambiental.

“Buscamos construir acuerdos con todos los actores involucrados para avanzar en diferentes líneas de acción”, expresó la funcionaria, quien subrayó la necesidad de consolidar políticas sostenidas que permitan mejorar el sistema de gestión de residuos y fortalecer las respuestas ambientales del Estado local.

Desde las organizaciones participantes también destacaron la importancia de la convocatoria. Vanesa Zehnder, representante de la Fundación Eco Urbano, valoró la decisión del Municipio de promover un proceso de construcción colectiva de políticas de planificación urbana y ambiental.

“Debemos tener una participación activa para diseñar un plan que contemple una gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos”, sostuvo la referente, quien remarcó la importancia de incorporar las experiencias y conocimientos de las organizaciones que trabajan en el territorio.

Maximiliano Pérez Viecenz

Del encuentro participó además el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, junto a funcionarios municipales, especialistas y representantes de distintas instituciones.

La jornada incluyó exposiciones organizadas en torno a diversos ejes relacionados con la gestión de los residuos urbanos. En el aspecto legal, Pérez Viecenz presentó un panorama sobre el marco normativo vigente y las responsabilidades que debe asumir el Estado local en materia ambiental.

En el eje socioambiental expusieron Daniela Verseñazzi, del Foro Ecologista; la licenciada Yanina Ramírez, de la Unidad de Estudios y Monitoreo (UEM); y el ingeniero ambiental Emanuel Main, de la Subsecretaría de Infraestructura, quienes analizaron los impactos ambientales y sociales de la problemática.

En tanto, el eje de gestión estuvo a cargo del secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, junto al arquitecto Fernando de la Rosa y la ingeniera ambiental Michelle Camet, quienes brindaron información sobre el funcionamiento del sistema actual y los principales desafíos que enfrenta la ciudad.

Fundación Eco Urbano

Finalmente, representantes de la Fundación Eco Urbano, la Cooperativa Nueva Vida y la Cooperativa Recicladores del Paraná compartieron sus experiencias de trabajo y remarcaron la importancia de fortalecer la inclusión social de los recuperadores urbanos como parte de una estrategia integral de gestión de residuos.

La Municipalidad prevé continuar con nuevas instancias de participación y debate dentro del Plan Urbano Ambiental, con el objetivo de construir un diagnóstico consensuado y avanzar en la definición de políticas públicas que permitan mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos en Paraná.