Fitosanitarios: están disponibles los registros de personas habilitadas para su manejo

Se puso a disposición el registro de personas humanas y jurídicas habilitadas para desarrollar actividades vinculadas al uso y manipulación de fitosanitarios.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Agricultura, informa que se encuentran disponibles para consulta pública los registros de personas humanas y jurídicas inscriptas y habilitadas en el marco de la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios.

La medida tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, promover la transparencia de los procedimientos administrativos y facilitar la verificación de las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de actividades vinculadas a la importación, elaboración, formulación, expendio o venta, asesoramiento técnico, aplicación, almacenamiento y transporte de fitosanitarios en el territorio provincial.

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En el marco de lo establecido por el artículo 20 del capítulo de los Registros, únicamente las personas humanas y jurídicas que figuren en los registros oficiales se encuentran autorizadas para desarrollar la actividad declarada, conforme a la normativa aplicable. En consecuencia, quienes no estén incluidos en dichos registros constituye un incumplimiento de la legislación provincial y puede dar lugar a las actuaciones administrativas y sanciones correspondientes.

Para tener en cuenta

Los registros pueden ser consultados a través del portal oficial de la Dirección de Agricultura ingresando al link que se encuentra adjunto al final del texto. Allí, en el apartado Registros Públicos Ley Nº 11.178, se puede acceder al listado actualizado de los distintos actores alcanzados por la normativa.

Desde la Dirección de Agricultura destacaron que la implementación de estos registros constituye una herramienta fundamental para fortalecer el cumplimiento de la normativa provincial, fomentar las buenas prácticas agrícolas y contribuir a una mayor trazabilidad y control de l