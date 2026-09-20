San Lorenzo y Boca se miden en un clásico clave pensando en los playoffs y la tabla anual

Tras el debut de Rubén Darío Insua con un empate ante Independiente, el Ciclón recibe al Xeneize, que viene de eliminar a San Pablo de la Copa Sudamericana en el Morumbí.

San Lorenzo y Boca jugarán este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro , por la décima fecha del Torneo Clausura. Luego del regreso de Rubén Darío Insua a la dirección técnica con un empate, el Ciclón intentará poner fin al invicto de 14 partidos del Xeneize, que busca meterse a los puestos de Copa Libertadores.

Luego de eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cuadro de la Ribera se pone a prueba en un busca de maquillar una de las grandes pegas de la gestión de Juan Román Riquelme y del primer ciclo de Rodolfo Arruabarrena: la baja efectividad en los clásicos.

Boca lo aguantó en Brasil y se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana

El Vasco confiaría en los mismos once que lograron la clasificación en el Morumbí y aprovecharía el descanso que le da la fecha FIFA para despegarse de la rotación tras varias semanas.

Álvaro Montero se pararía bajo palos antes de sumarse a la concentración de la selección de Colombia y en defensa jugarían Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Leandro Paredes compartiría el mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco sería el nexo con la delantera, conformada por Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, San Lorenzo busca seguir con su levantada tras derrotar a Talleres por 1-0 e igualar con el Rojo, con el objetivo de clasificar a los playoffs, acorde declaró su director técnico.

El once en el que piensa Insua es con José Devecchi en el arco y una línea de tres conformada por Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor, con Ezequiel Herrera y Mathías De Ritis como carrileros. Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde ocuparían la mitad de la cancha y el ataque estaría compuesto por Facundo Farías, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en marzo de este año en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura. Aquel día Ascacibar abrió el marcador a los 55’ y Gregorio Rodríguez puso el empate definitivo diez minutos después.

El posible once de Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de San Lorenzo vs. Boca, por el Torneo Clausura:

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Los datos de Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura: