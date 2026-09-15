Boca lo aguantó en Brasil y se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena empató 1-1 ante San Pablo y clasificó tras el 1-0 obtenido en la ida. Jugará contra Vasco Da Gama.

Boca empató ante San Pablo 1-1 en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, gracias a la ventaja de 1-0 conseguida en la Bombonera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena scaron boleto a semifinales en tierras brasileñas tras el 2-1 en el global.

Boca Juniors visitó a San Pablo en el estadio Morumbí por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un duelo de enorme exigencia ante uno de los equipos brasileños que buscaba hacerse fuerte como local. El conjunto argentino salió a buscar un resultado que le permitiera avanzar a la siguiente instancia.

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Boca va por el pase a la semifinal ante San Pablo en Brasil

El partido se presentó desde el comienzo como un duelo intenso, con Boca intentando cerrar los caminos del conjunto paulista y aprovechar los espacios para lastimar de contra. San Pablo, empujado por su público, tuvo dificultades para encontrar claridad en los metros finales y se encontró con un equipo argentino bien ordenado.

La serie llegó a este encuentro con todo por definirse y cada detalle podía resultar determinante. Boca logró ponerse en ventaja durante el segundo tiempo a través de Leandro Lozano, pero San Pablo reaccionó sobre el final y consiguió la igualdad. El 1-1 terminó siendo suficiente para que el Xeneize avanzara a las semifinales, donde enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.

Primer tiempo

Boca Juniors y San Pablo protagonizan un comienzo intenso en el estadio Morumbí, aunque después de los primeros 20 minutos ninguno de los dos consiguió generar una situación clara de peligro. El equipo argentino intenta manejar la pelota y cerrar los caminos de un conjunto brasileño que todavía no logra encontrar espacios en los metros finales.

Desde el comienzo, San Pablo salió a buscar el protagonismo ante su público, aunque rápidamente aparecieron los silbidos desde las tribunas. Los hinchas locales todavía tienen presente la derrota en el clásico del último fin de semana frente a Palmeiras y expresaron su malestar durante los primeros minutos.

Boca, por su parte, se mostró ordenado y compacto para contener los avances del conjunto paulista. El mediocampo, con Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado, busca hacerse fuerte para impedir que San Pablo pueda progresar con comodidad y, al mismo tiempo, darle circulación al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

El conjunto brasileño intenta avanzar con sus individualidades, pero encuentra dificultades para superar el bloque defensivo xeneize. Luciano aparece como una de las principales referencias ofensivas, aunque por el momento San Pablo se diluye cuando se aproxima al área defendida por Álvaro Montero.

Boca tampoco logró traducir su orden en ocasiones concretas. Alan Velasco intenta participar en la generación de juego, mientras Miguel Merentiel y Leonel Flores esperan alguna oportunidad para inquietar a Rafael.

El partido ganó intensidad con el correr de los minutos y San Pablo comenzó a encontrar algunos espacios frente a una defensa de Boca que hasta entonces había trabajado con orden. El conjunto brasileño tuvo su primera aproximación a los 29 minutos, cuando Gustavo Santana anticipó en el primer palo tras un tiro libre y conectó un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Boca iguala sin goles ante San Pablo en el Morumbí.

Boca no conseguía generar demasiado en ataque y apostaba a mantener el orden para evitar que el local pudiera aprovechar el empuje de su público. En el medio, Leandro Paredes intentaba hacerse cargo de la conducción y Santiago Ascacibar aportaba equilibrio, mientras Alan Velasco tenía dificultades para encontrar espacios entre las líneas brasileñas.

La pausa de hidratación le permitió a ambos equipos tomar aire en un encuentro que, hasta ese momento, se jugaba con mucha disputa en la mitad de la cancha. Sin embargo, sobre el tramo final de la primera etapa llegó la situación más peligrosa del partido.

A los 37 minutos, San Pablo estuvo a punto de romper el cero con un cabezazo a quemarropa que parecía tener destino de gol. Pero Álvaro Montero reaccionó de manera espectacular y metió un manotazo salvador para desviar la pelota, que terminó impactando en el travesaño. El rebote fue rechazado definitivamente por Jagger Herrera.

Boca respondió de manera aislada con un remate lejano de Leandro Paredes a los 43 minutos, aunque el disparo se fue desviado y no llevó demasiado peligro sobre el arco defendido por Rafael.

De esta manera, el primer tiempo llegó a su final con el marcador 0-0. San Pablo terminó siendo algo más peligroso en los últimos minutos y tuvo la ocasión más clara, pero Boca contó con una gran intervención de Montero para sostener el empate antes del descanso.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con una modificación en San Pablo, que salió a buscar mayor profundidad con el ingreso de Djhordney por Danielzinho. Boca mantuvo el mismo esquema y buscó sostener el orden que le había permitido llegar al descanso sin recibir goles, aunque el conjunto brasileño volvió a adelantarse en el campo.

A los 48 minutos, Djhordney fue amonestado por derribar a Alan Velasco en la mitad de la cancha. Apenas unos minutos después, San Pablo volvió a acercarse al arco de Álvaro Montero. Luciano anticipó a Lautaro Di Lollo tras un envío al área, pero su cabezazo salió sin potencia y terminó en las manos del arquero colombiano.

Boca resistía los intentos del conjunto paulista y esperaba su oportunidad para salir rápido. Y esa chance apareció a los 60 minutos, cuando el equipo argentino logró golpear y ponerse en ventaja.

Leandro Lozano aprovechó una desatención defensiva de Domingos Duarte, que quedó lento ante el movimiento del lateral de Boca. El uruguayo picó al vacío, quedó mano a mano con Rafael y definió con un remate que terminó dentro del arco luego de que el arquero intentara despejar la pelota.

El 1-0 significó un premio para Boca, que había soportado los mejores momentos de San Pablo y encontró en una acción rápida el camino para romper el cero. Ahora, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena pasa a tener el resultado a su favor y obliga al equipo brasileño a adelantar aún más sus líneas en busca del empate.

San Pablo, golpeado por el tanto, deberá cambiar su postura en el Morumbí. Boca, en cambio, tendrá que administrar la ventaja y aprovechar los espacios que puedan aparecer en un rival obligado a buscar la igualdad.

Después del gol de Leandro Lozano, San Pablo reaccionó rápidamente y movió el banco con tres cambios de una vez: Victor Sá, Ferreirinha y Ryan Francisco ingresaron por Lucas Ramon, Gustavo Santana y José Sabino. Boca también buscó piernas frescas y Sebastián Villa reemplazó a Alan Velasco.

El conjunto brasileño consiguió marcar a los 67 minutos, pero la acción fue anulada por un presunto fuera de juego previo a la definición. Boca respiró y trató de sostener la ventaja, mientras San Pablo aumentaba la presión sobre el área defendida por Álvaro Montero.

El equipo argentino tuvo una posibilidad inmejorable para ampliar la diferencia a los 79 minutos. Miguel Merentiel recibió cerca del área y sacó un derechazo que se fue desviado. Era una oportunidad importante para Boca, que comenzaba a encontrar espacios ante un rival obligado a adelantarse.

Rodolfo Arruabarrena movió nuevamente el banco a los 76 minutos, con los ingresos de Tomás Belmonte y Ángel Romero por Milton Delgado y Leonel Flores. Más tarde, a los 84, Enner Valencia ingresó por Merentiel, en la última modificación del conjunto argentino.

San Pablo siguió insistiendo y Montero volvió a responder con seguridad a los 82 minutos, cuando controló sin problemas un remate desde afuera del área de Marcos Antonio. El arquero colombiano, que ya había tenido una intervención decisiva en el primer tiempo, transmitía tranquilidad en el tramo más complicado del partido.

Sin embargo, cuando Boca parecía encaminarse hacia el triunfo, llegó el empate. A los 88 minutos, Domingos Duarte se desprendió de la marca de Jagger Herrera y ganó en lo alto para conectar un cabezazo cruzado que venció a Montero.

El 1-1 le puso dramatismo a los minutos finales. San Pablo fue con todo por el segundo, mientras Boca intentaba resistir y cuidar el resultado que le permitía avanzar. El árbitro adicionó siete minutos y el Morumbí se convirtió en un escenario de máxima tensión.

Boca logró sostenerse hasta el final y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto argentino dejó atrás a San Pablo y ahora tendrá otro desafío brasileño en la próxima instancia: enfrentará a Vasco da Gama, que eliminó a Independiente de Santa Fe de Colombia.

La formación de Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano.

Los datos de San Pablo vs. Boca, por la Copa Sudamericana