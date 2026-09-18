Buenas noticias para Boca: Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia entrenaron a la par del grupo.

El defensor central y el mediocampista participaron de un ensayo futbolístico y su regreso a las canchas tras sus respectivas lesiones se aproxima.

A días de que Boca visite a San Lorenzo , Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa se sumaron al grupo en el ensayo futbolístico de hoy en Boca Predio y Rodolfo Arruabarrena está cada vez más cerca de poder contar con ambos para el cierre de la temporada 2026.

Battaglia fue operado el 3 de febrero por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho que le impidió jugar durante toda la temporada . Por su larga ausencia, el futbolista debe atravesar un período de reacondicionamiento físico, pero su regreso a las canchas dio un gran paso .

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Por su parte, Costa sufrió un desgarro en el isquiotibial y arrastraba una pubalgia desde fines de agosto, cuando tuvo que salir reemplazado en el empate con Racing. Tras tres semanas alejado, su vuelta al verde césped también se acerca.

De esta forma, Arruabarrena está próximo a recuperar dos piezas importantes tanto en defensa como en mediocampo en un Xeneize necesitado de variantes por la alta cantidad de partidos que supone seguir con vida en tres competencias.

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En la práctica de este viernes, el Vasco alineó bajo palos a Leandro Brey, quien se postula para ser titular frente a Racing, ya que Álvaro Montero viajará con su selección. Mientras que Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida conformaron la línea de cuatro.

En la mitad de la cancha estuvieron Santiago Ascacibar, el mencionado Battaglia y Milton Delgado, en tanto Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores compartieron el ataque. De todas formas, si todos se encuentran en óptimas condiciones, la idea del entrenador es repetir el once que logró la clasificación en San Pablo.