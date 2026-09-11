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De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

El delantero entrerriano, categoría 2007, tuvo este viernes su esperado debut en la Primera de Boca. Ingresó durante la victoria de Central Córdoba.

11 de septiembre 2026 · 23:20hs
Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca.

Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca.

Hay sueños que comienzan muy lejos de los grandes estadios. Para Rodrigo Bacidalupe, todo empezó en el paraje El Ombú, en el departamento La Paz, Entre Ríos. Este viernes, aquel niño que en 2018 dejó su provincia natal para perseguir el sueño de ser futbolista profesional dio uno de los pasos más importantes de su carrera: debutó en la Primera División de Boca Juniors.

Promesa de Boca

Con apenas 19 años, el atacante entró en el equipo Xeneize durante la victoria frente a Central Córdoba, por el Torneo Clausura, y tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría. Ángel Romero dejó el campo de juego para permitir el ingreso del joven entrerriano, que vivió una jornada que quedará grabada para siempre en su memoria y en la de toda su familia.

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Bacidalupe nació el 22 de julio de 2007 y pertenece a la categoría 2007 de Boca. Su recorrido por las divisiones inferiores estuvo marcado, principalmente, por su capacidad creativa, su desequilibrio y su facilidad para participar del juego. Con el paso de los años, su posición fue mutando hasta encontrar en la Reserva un lugar más definido como delantero centro.

Su evolución llamó la atención dentro de la estructura juvenil del club y durante 2026 se transformó en uno de los atacantes destacados de la Reserva. El denominado "Colo", apodo que recibió por su característico cabello rojizo, fue consolidando su juego y ganándose un lugar entre los futbolistas con proyección de la institución.

El vínculo con Boca comenzó en 2018, cuando dejó su Entre Ríos natal para incorporarse a las inferiores del club. Desde entonces atravesó distintas etapas de formación, acumuló experiencias y tuvo incluso la posibilidad de entrenarse con el plantel profesional durante el ciclo de Diego Martínez.

El crecimiento del delantero también quedó reflejado en su situación contractual. En septiembre de 2025 firmó un vínculo con Boca que lo une a la institución hasta fines de 2028, una muestra de la confianza que el club depositó en su proyección.

Para Bacidalupe, además, Boca representa mucho más que un club. Entre sus referentes futbolísticos aparece Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución y uno de sus grandes ídolos. El estreno con la camiseta azul y oro en Primera adquiere, por eso, un significado todavía más especial.

Boca Entrerriana Torneo Clausura Central Córdoba
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