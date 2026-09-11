Rodrigo Bacigalupe, el entrerriano que buscará su debut en Boca

El entrerriano Rodrigo Bacigalupe fue citado por el DT de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, para el encuentro contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, citó por primera vez al delantero entrerriano Rodrigo Bacigalupe para integrar el plantel que recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La frenética seguidilla de partidos que afronta el Xeneize durante este tramo del semestre volvió a generar consecuencias en el plantel. Entre lesiones, cansancio y la necesidad de preservar a algunos de sus habituales titulares, el entrenador decidió recurrir nuevamente a los talentos que vienen pidiendo pista desde la Reserva.

Entre los juveniles convocados aparece Bacigalupe, categoría 2007, quien tendrá así su primera experiencia junto al plantel profesional en un partido oficial. El delantero entrerriano comparte convocatoria con Lautaro Mendieta, otro de los futbolistas de las divisiones formativas que fueron promovidos para completar las alternativas del equipo.

Rodrigo Bacigalupe, el goleador de la reserva del Xeneize

El presente de Bacigalupe no es casualidad. El atacante viene de ser una de las grandes figuras de la Reserva de Boca, luego de marcar los dos goles en el triunfo por 2 a 0 frente a Platense, como visitante, por el Torneo Proyección Clausura. El entrerriano apareció en los momentos determinantes: abrió el marcador en la primera parte y volvió a convertir en el complemento para sentenciar la victoria.

Final del primer tiempo | Boca le gana 1-0 a Platense, con un gol de Rodrigo Bacidalupe.



No hubo tanto juego, mayormente por el mal estado del campo. A los 9’, el delantero aprovechó un error defensivo del Calamar y marcó un único tanto.pic.twitter.com/CbFvXS6bXJ — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 9, 2026

El segundo tanto tuvo además una particularidad. Bacigalupe presionó la salida del conjunto de Vicente López, aprovechó un insólito error del arquero local y no perdonó. Una muestra de una de sus principales características: intensidad para recuperar, lectura para interpretar el juego y determinación cuando tiene el arco de frente.

FINAL | La Reserva se llevó un triunfo ante Platense por 2-0, con un doblete de Rodrigo Bacidalupe.



Partido trabajado, difícil de jugar por el mal estado del campo. Pero justa victoria.



El Xeneize suma 17 puntos y es de los líderes de su zona.pic.twitter.com/XGg1pVCoUM — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 9, 2026

FINAL | La Reserva se llevó un triunfo ante Platense por 2-0, con un doblete de Rodrigo Bacidalupe.



Partido trabajado, difícil de jugar por el mal estado del campo. Pero justa victoria.



El Xeneize suma 17 puntos y es de los líderes de su zona.pic.twitter.com/XGg1pVCoUM — Reserva Boca Juniors (@ReservaBocaJrs) September 9, 2026

La actuación frente a Platense le permitió confirmar el buen momento que atraviesa y reforzó los argumentos para que Arruabarrena lo tenga en cuenta. Boca, además, alcanzó los 17 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B del Torneo Proyección Clausura, junto a Independiente.

Su llegada a Boca Juniors

Bacigalupe llegó a Boca en 2018, procedente de Paraje Ombú, una pequeña comuna del departamento La Paz, de donde es oriundo. Desde entonces recorrió las distintas categorías formativas del club y fue construyendo su camino en las inferiores xeneizes.

Durante buena parte de su formación se desempeñó más como creativo o jugador desequilibrante que como delantero centro. Sin embargo, su evolución en Reserva lo llevó a consolidarse como referencia ofensiva. Allí encontró una nueva función que parece potenciar sus principales virtudes.

El Colo, apodo que recibió por su cabello rojizo, ya había tenido la posibilidad de entrenarse con el plantel de Primera durante el ciclo de Diego Martínez. En septiembre del año pasado dio otro paso importante al firmar contrato con Boca hasta fines de 2028.

Ahora llegó el momento de una nueva oportunidad. Con 1,76 metros de altura y sin el porte físico que suele asociarse al clásico número nueve, Bacigalupe compensa esa característica con movilidad, intensidad, buen manejo de pelota y una marcada vocación ofensiva.

Su capacidad para presionar alto y atacar los espacios fue justamente una de las razones por las que ganó terreno como centrodelantero en Reserva. En un Boca que necesita variantes para afrontar una exigente seguidilla, el entrerriano aparece como una alternativa diferente para el centro del ataque, donde Miguel Merentiel es hasta el momento una de las principales referencias.

El llamado de Arruabarrena representa un nuevo capítulo en la historia de aquel chico que llegó desde Paraje Ombú a La Boca en 2018. Todavía no sabe si tendrá minutos ante Central Córdoba. Pero este viernes, por primera vez, Rodrigo Bacigalupe estará oficialmente entre los jugadores de Primera de Boca. Y para el fútbol entrerriano, la noticia ya es motivo de orgullo.