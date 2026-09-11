Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca Juniors venció a Central Córdoba y prolongó su invicto

Ganó 3 a 1. Boca controló el trámite de principio a fin ante el Ferroviario en La Bombonera y sumó tres puntos valiosos en la novena fecha del Torneo Clausura.

11 de septiembre 2026 · 21:29hs
Enner Valencia y su primer gol en Boca.

Enner Valencia y su primer gol en Boca.

Boca Juniors superó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y amplió su invicto a 13 encuentros sin derrotas para acercarse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. También aprovechó el empate de Vélez ante Newell’s en Rosario para achicar distancias con el Fortín en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual.

El Xeneize afrontó este partido correspondiente a la novena fecha con nueve cambios con respecto al once que salió a jugar ante San Pablo por la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana, ya que el martes afrontará la revancha desde las 21:30 (hora argentina) en el Morumbí.

Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca.

De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

rodrigo bacigalupe, el entrerriano que buscara su debut en boca

Rodrigo Bacigalupe, el entrerriano que buscará su debut en Boca

A pesar de esto, el dueño de casa demoró 10 minutos en marcar una diferencia que sentenció el trámite. Ángel Romero abrió la historia, mientras que Enner Valencia selló su primer tanto en siete duelos con esta camiseta. Ya en el complemento, Romero marcó su doblete con una tremenda definición desde lejos frente a un rival que se mostró muy endeble en defensa y tuvo acercamientos aislados al área rival hasta que anotó el descuento en los instantes finales a través de Martín Cuitiño.

De esta manera, Boca Juniors escaló al quinto lugar de la Zona A con 14 puntos, a 3 de los líderes Vélez y Defensa y Justicia, sumado a que permanece en el cuarto escalón de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la próxima Sudamericana. Por otro lado, el Ferroviario es el tercer peor equipo de su grupo y el cuarto con menos unidades en el año.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors se impuso 3-1 a Central Córdoba en la Bombonera.

89 MINUTOS: ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!

Martín Cuitiño convirtió el descuento de la visita.

83 minutos: otro remate del Ferroviario a las nubes

Lucas Varaldo quedó frente al arco de Leandro Brey, pero le dio demasiada potencia a la pelota y se fue por encima del travesaño.

78 minutos: nuevo acercamiento de Central Córdoba

Marco Iacobellis se animó a probar desde lejos con un zurdazo desviado.

71 minutos: debut entrerriano en Boca Juniors

Rodrigo Bacidalupe entró en el equipo Xeneize. Con 19 años hizo su debut en Primera. Ángel Romero salió en su lugar.

66 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Matías Satas por Lautaro Blanco.

70 MINUTOS: ¡ENNER VALENCIA LE ERRÓ AL ARCO!

Sebastián Villa dejó mano a mano al ecuatoriano, pero el atacante falló su disparo y la pelota se fue por un costado del palo izquierdo de Aguerre.

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Central Córdoba inició la etapa con el dominio de la pelota, pero cuando el Xeneize pisó el acelerador llegó el tercer tanto con una excelente definición de Ángel Romero desde afuera del área.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

42 minutos: Leonardo Sequeira, amonestado

Es el primero de Central Córdoba después de una falta a Leandro Brey.

39 minutos: Sequeira se hizo cargo de ese tiro libre

El futbolista del Ferroviario impactó su disparo en la barrera, pero la pelota le quedó de frente nuevamente y sacudió un tiro elevado.

38 minutos: Marco Pellegrino, amonestado

El futbolista de Boca Juniors vio la cartulina amarilla por una infracción en la periferia del área. Se suma a Tomás Belmonte y Dylan Gorosito.

29 minutos: tímido intento de Central Córdoba

El Ferroviario sacudió un disparo en la medialuna que abandonó la cancha a varios metros del arco de Leandro Brey.

24 minutos: monopolio de Boca Juniors ante un rival muy débil

El anfitrión mantiene el dominio más allá de que bajó el pie del acelerador, pero no se debe confiar porque todavía no liquidó el trámite.

14 minutos: nueva llegada de Boca Juniors

Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.

10 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Enner Valencia empujó un centro de Dylan Gorosito a la red para señalar su primer tanto desde su llegada al Xeneize.

6 minutos: respondió Central Córdoba

Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.

5 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ángel Romero anotó el 1-0 después de una buena combinación entre Sebastián Villa y Lautaro Blanco sobre la banda izquierda.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Central Córdoba.

El once de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura:

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Boca Central Córdoba Bombonera Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera con mayoría de suplentes

Kevin Zenón cerró su etapa en Boca Juniors.

Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México

alvaro montero sera baja en boca para el proximo encuentro

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Boca Juniors venció al San Pablo por el primer cruce de los cuartos de final de la Sudamericana

Ver comentarios

Lo último

De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Ultimo Momento
De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Boca Juniors venció a Central Córdoba y prolongó su invicto

Boca Juniors venció a Central Córdoba y prolongó su invicto

Defensa y Justicia le ganó a Gimnasia de Mendoza y trepó a la cima de la Zona A

Defensa y Justicia le ganó a Gimnasia de Mendoza y trepó a la cima de la Zona A

Policiales
Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Mariano Corvalán se declaró culpable de intentar matar a su expareja y fue condenado a 10 años

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Paraná: por incumplir con la cuota alimentaria prohibieron a un DJ tocar en un bar

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Concepción del Uruguay: jurado popular declaró no culpable a un imputado por homicidio

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

Así es la celda y el pabellón donde estará alojado Sergio Urribarri

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

El chofer responsable de la muerte de Ricardo Centurión acordó tres años condicional

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Diamante comenzó a disfrutar la segunda edición de la Carrera de Autos Locos

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Villaguay: inauguraron nuevo salón de usos múltples en el parque industrial

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

Salario docente en Entre Ríos: queda entre los nueve más bajos de Argentina

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

El PJ repudió la embestida contra las PASO y expulsó a las senadoras Domínguez y Miranda

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Un informe fue clave para el traslado de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel de Gualeguaychú

Dejanos tu comentario