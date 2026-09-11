Boca Juniors venció a Central Córdoba y prolongó su invicto

Ganó 3 a 1. Boca controló el trámite de principio a fin ante el Ferroviario en La Bombonera y sumó tres puntos valiosos en la novena fecha del Torneo Clausura.

Boca Juniors superó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y amplió su invicto a 13 encuentros sin derrotas para acercarse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. También aprovechó el empate de Vélez ante Newell’s en Rosario para achicar distancias con el Fortín en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual.

El Xeneize afrontó este partido correspondiente a la novena fecha con nueve cambios con respecto al once que salió a jugar ante San Pablo por la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana, ya que el martes afrontará la revancha desde las 21:30 (hora argentina) en el Morumbí.

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A pesar de esto, el dueño de casa demoró 10 minutos en marcar una diferencia que sentenció el trámite. Ángel Romero abrió la historia, mientras que Enner Valencia selló su primer tanto en siete duelos con esta camiseta. Ya en el complemento, Romero marcó su doblete con una tremenda definición desde lejos frente a un rival que se mostró muy endeble en defensa y tuvo acercamientos aislados al área rival hasta que anotó el descuento en los instantes finales a través de Martín Cuitiño.

De esta manera, Boca Juniors escaló al quinto lugar de la Zona A con 14 puntos, a 3 de los líderes Vélez y Defensa y Justicia, sumado a que permanece en el cuarto escalón de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la próxima Sudamericana. Por otro lado, el Ferroviario es el tercer peor equipo de su grupo y el cuarto con menos unidades en el año.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors se impuso 3-1 a Central Córdoba en la Bombonera.

89 MINUTOS: ¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA!

Martín Cuitiño convirtió el descuento de la visita.

83 minutos: otro remate del Ferroviario a las nubes

Lucas Varaldo quedó frente al arco de Leandro Brey, pero le dio demasiada potencia a la pelota y se fue por encima del travesaño.

78 minutos: nuevo acercamiento de Central Córdoba

Marco Iacobellis se animó a probar desde lejos con un zurdazo desviado.

71 minutos: debut entrerriano en Boca Juniors

Rodrigo Bacidalupe entró en el equipo Xeneize. Con 19 años hizo su debut en Primera. Ángel Romero salió en su lugar.

66 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Matías Satas por Lautaro Blanco.

70 MINUTOS: ¡ENNER VALENCIA LE ERRÓ AL ARCO!

Sebastián Villa dejó mano a mano al ecuatoriano, pero el atacante falló su disparo y la pelota se fue por un costado del palo izquierdo de Aguerre.

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Central Córdoba inició la etapa con el dominio de la pelota, pero cuando el Xeneize pisó el acelerador llegó el tercer tanto con una excelente definición de Ángel Romero desde afuera del área.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

42 minutos: Leonardo Sequeira, amonestado

Es el primero de Central Córdoba después de una falta a Leandro Brey.

39 minutos: Sequeira se hizo cargo de ese tiro libre

El futbolista del Ferroviario impactó su disparo en la barrera, pero la pelota le quedó de frente nuevamente y sacudió un tiro elevado.

38 minutos: Marco Pellegrino, amonestado

El futbolista de Boca Juniors vio la cartulina amarilla por una infracción en la periferia del área. Se suma a Tomás Belmonte y Dylan Gorosito.

29 minutos: tímido intento de Central Córdoba

El Ferroviario sacudió un disparo en la medialuna que abandonó la cancha a varios metros del arco de Leandro Brey.

24 minutos: monopolio de Boca Juniors ante un rival muy débil

El anfitrión mantiene el dominio más allá de que bajó el pie del acelerador, pero no se debe confiar porque todavía no liquidó el trámite.

14 minutos: nueva llegada de Boca Juniors

Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.

10 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Enner Valencia empujó un centro de Dylan Gorosito a la red para señalar su primer tanto desde su llegada al Xeneize.

6 minutos: respondió Central Córdoba

Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.

5 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ángel Romero anotó el 1-0 después de una buena combinación entre Sebastián Villa y Lautaro Blanco sobre la banda izquierda.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Central Córdoba.

El once de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura:

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.