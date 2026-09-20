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SMN: rigen alertas amarilla y naranja por tormentas para Entre Ríos

Este domingo el SMN pronosticó tormentas fuertes para la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 28 grados según SMN.

20 de septiembre 2026 · 07:35hs
SMN: rigen alertas amarilla y naranja por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que abarcan toda la provincia para este domingo y en el sur de Entre Ríos para el lunes.

Este domingo, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se pronosticaron tormentas fuertes por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 grados de mínima y los 28 grados de máxima y el viento soplará del sector norte, en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

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Para el lunes se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y los 24 grados y los vientos soplarán del sudeste rotando al sur.

El martes habrá un leve descenso de las temperaturas promedio con 8 grados de mínima y 18 grados de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector este.

El miércoles, las temperaturas se ubicarán entre los 7 y los 21 grados con cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos rotando del noreste al noroeste.

Para el jueves las temperaturas promedio serán de entre 11 y 27 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche y los vientos soplarán del noroeste rotando al norte.

El viernes, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y los 26 grados y el viento soplará del sector norte rotando al este.

El sábado las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 26 grados, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche; los vientos soplarán del sector este rotando al noreste.

SMN Alertas tormentas Entre Ríos
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