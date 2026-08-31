Instituto agudizó el mal momento de San Lorenzo y es líder en el Torneo Clausura

Instituto venció de local 1-0 a los Gauchos de Boedo por la séptima fecha del certamen, encuentro correspondiente a la Zona A.

En el último turno de la jornada, Instituto venció 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba y saltó a la punta en soledad de la Zona A en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura. En tanto que el Ciclón no levanta cabeza y se ubica penúltimo en el mismo grupo.

En el comienzo el conjunto local mostró sus credenciales por las bandas y generó peligro con centros que terminaron con cabezazos desviados.

Tigre y Barracas Central empataron en el cierre de la fecha

En el mejor momento de Instituto, San Lorenzo logró la recuperación de la pelota y comenzó a jugar en el campo rival, en un trámite con pocas emociones.

Con el correr de los minutos el conjunto azulgrana generó peligro por medio de su jugador más peligroso, Rodrigo Auzmendi, muy incisivo en la ofensiva.

Antes del descanso hubo polémica por un penal que reclamaron los dirigidos por Néstor Gorosito. Luego de un tiro de esquina Fernando Alarcón le ganó a Ignacio Perruzzi, pero se produjo un choque. El juez Andrés Gariano consideró que no hubo falta ni recibió el llamado del VAR.

En el segundo tiempo el elenco cordobés arrancó mejor y Matías Tissera desperdició una clara posibilidad al no rematar bien al lado del arco.

El dominio de la Gloria se mantuvo y se puso en ventaja a los 53 minutos luego de un centro de Jeremías Lázaro que José Devecchi no pudo controlar, Matías Gallardo capturó tras el desvío y su centro lo capitalizó Giuliano Cerato, quien abrió el marcador ante una defensa que se quedó parada.

El cierre fue a pura emoción con Instituto que desaprovechó chances para ampliar las diferencias y San Lorenzo que fue por el empate, pero no tuvo puntería.

Cómo quedaron Instituto y San Lorenzo

Con la victoria consecutiva de local, Instituto llega a 16 puntos y supera por uno a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y por 2 a Defensa y Justicia.

En la próxima fecha San Lorenzo recibirá a Talleres de Córdoba el sábado desde las 19.00. Mientras que Instituto cerrará la jornada en su visita a Unión en Santa Fe, el lunes desde las 21.15.