Rugby: Estudiantes prepara la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé

El tradicional torneo de rugby se desarrollará el sábado 26 en El Plumazo, con la participación de alrededor de 40 equipos de distintos puntos del país.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná se prepara para vivir una nueva jornada de rugby infantil con la realización de la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé, una propuesta que año tras año reúne a chicos, entrenadores y familias en torno a los valores del deporte. El evento tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en las instalaciones de El Plumazo, donde se espera la presencia de numerosos equipos provenientes de diferentes puntos del país.

Organizado por la Subcomisión de Rugby del CAE, el encuentro tendrá como premisa generar un espacio de convivencia, competencia y diversión, con el rugby como punto de encuentro. La iniciativa busca que los niños puedan disfrutar de una jornada deportiva, hacer nuevos amigos y fortalecer los vínculos que se construyen dentro y fuera de la cancha.

La edición de este año contará con una participación estimada de 18 clubes y cerca de 40 equipos, de acuerdo con lo expresado por el entrenador principal de la categoría M12, Agustín Migueles, en diálogo con UNO. Las delegaciones llegarán desde distintas localidades y provincias, lo que permitirá que el predio del club albinegro sea escenario de una verdadera fiesta del rugby infantil.

Tres equipos para disfrutar y compartir

Una de las novedades que tendrá la participación del Club Atlético Estudiantes será la presentación de tres equipos, una decisión que permitirá que todos los chicos de la categoría tengan la posibilidad de jugar y vivir la experiencia del encuentro.

El plantel anfitrión está compuesto por 52 jugadores. Como los partidos se disputan con equipos de 13 integrantes, la organización deportiva del CAE prevé conformar tres planteles de entre 15 y 16 jugadores aproximadamente, con el objetivo de brindarles mayor participación y oportunidades de juego.

Migueles destacó la importancia de esta experiencia para los chicos y el valor de compartir una jornada con jugadores de otras instituciones.

“Estamos listos para lo que es un clásico para la institución. Se trata del Juan Cruz Mathé, ya es la 11ª edición. Así que con muchas ganas de enfrentar este torneo, que para los chicos es muy importante”, expresó el entrenador.

En ese sentido, la propuesta del Estudiantes no estará centrada exclusivamente en el resultado deportivo. El encuentro busca que los jugadores disfruten de la actividad, aprendan y se relacionen con sus pares, en una etapa fundamental de su formación.

“Acá lo competitivo siempre quedó de lado. Estamos en una etapa en la que a los chicos hay que formarlos, tanto en la cancha como humanamente. Así que el objetivo siempre nuestro y del club de Estudiantes es que los chicos se diviertan en la primera etapa de iniciación en el deporte”, sostuvo Migueles.

La conformación de tres equipos representa, además, una oportunidad para que los integrantes de la categoría compartan la jornada con sus compañeros y participen de una experiencia que combina el juego, el aprendizaje y la convivencia.

Un homenaje a una figura entrañable del rugby paranaense

El encuentro lleva el nombre de Juan Cruz Mathé, una figura profundamente vinculada con el rugby de Paraná y con la historia del Club Atlético Estudiantes. Su trayectoria como jugador, entrenador y dirigente dejó una huella significativa en quienes compartieron con él distintos momentos dentro de la institución.

Mathé fue reconocido por su pasión por el deporte, su compromiso y su generosidad. A lo largo de su recorrido, acompañó a distintas generaciones y contribuyó al desarrollo de los valores que caracterizan al rugby, tanto en la competencia como en la formación humana.

Falleció en 2014, a los 42 años, luego de atravesar una dura enfermedad. Sin embargo, su recuerdo continúa presente en la comunidad del CAE y, especialmente, en cada edición del encuentro que lo homenajea.

Para quienes lo conocieron y compartieron cancha, vestuario o un tercer tiempo con él, la jornada representa una oportunidad para mantener viva su memoria. El torneo se convirtió así en un espacio donde el deporte infantil se vincula con el reconocimiento a una persona que dejó un legado en el rugby paranaense.

Migueles, quien tuvo la posibilidad de jugar junto a Mathé, se refirió a la emoción que significa formar parte de una nueva edición del encuentro.

“Para los que conocimos a Juan Cruz, como en mi caso, que tuve la suerte de jugar con él, compartir cancha y compartir tercer tiempo, también es un orgullo y una felicidad enorme estar presente en esta edición”, manifestó.

El homenaje trasciende la actividad deportiva y se sostiene en el vínculo entre la familia de Mathé, el club y toda la comunidad del rugby. De esta manera, los chicos que participan del encuentro se convierten también en protagonistas de una jornada que transmite una historia y unos valores que continúan vigentes.

Una jornada con clubes de todo el país

La edición 2026 del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé tendrá una amplia convocatoria. Según detalló el entrenador del CAE, se espera la presencia de aproximadamente 18 clubes, aunque la cantidad de equipos será cercana a 40, debido a que varias instituciones llegarán con más de un plantel.

Las delegaciones arribarán desde diferentes puntos del país, entre ellos Tucumán, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, Corrientes y Chaco. Esta diversidad de procedencias permitirá que los chicos tengan contacto con jugadores de otras regiones y conozcan distintas realidades dentro del rugby infantil.

“Al torneo vendrán equipos de diferentes puntos. Son cerca de 18 clubes. A su vez, los clubes también traen varios equipos, así que vamos a hacer cerca de 40 equipos en total”, explicó Migueles.

Y agregó: “Viene gente de Tucumán, de Córdoba, de Rosario, Santa Fe, de Paraná, Buenos Aires, Corrientes, Chaco y alguno que me estoy olvidando, pero sí, son muchos”.

La convocatoria de instituciones de distintas provincias reafirma el carácter nacional del encuentro, que tendrá al Club Atlético Estudiantes como anfitrión. El amplio predio de El Plumazo permitirá desarrollar las actividades en simultáneo y ofrecer un espacio adecuado para la participación de todos los equipos.

El Plumazo se prepara para recibir a los jugadores

La actividad comenzará el sábado 26 de septiembre, alrededor de las 9, con un acto de presentación que dará inicio a la jornada. De acuerdo con lo anticipado por Migueles, el programa incluirá una orquesta, la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de la bandera, además de la presentación de las delegaciones participantes.

Una vez finalizada la ceremonia inaugural, comenzará la actividad deportiva en las canchas especialmente dispuestas para la categoría M12. El predio cuenta con espacio suficiente para distribuir los partidos y facilitar el desarrollo del encuentro durante toda la mañana.

“Tenemos un predio grande con seis canchas de M12. Así que se juega durante toda la mañana y después se comparte un tercer tiempo con los chicos”, señaló el entrenador.

El tercer tiempo será otro de los momentos centrales de la propuesta. Allí, los jugadores podrán compartir fuera de la competencia, encontrarse con sus pares y disfrutar de una experiencia que forma parte de la identidad del rugby.

La actividad está prevista hasta aproximadamente las 13 o 14, momento en el que finalizarán las acciones programadas y las delegaciones quedarán libres.

Rugby infantil, formación y amistad

El Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé vuelve a proponer una jornada en la que el rugby se entiende como mucho más que un resultado. Para el Club Atlético Estudiantes, la formación de los niños constituye una prioridad, y el evento ofrece un escenario ideal para trabajar sobre el compañerismo, el respeto y el disfrute del deporte.