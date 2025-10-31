Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego".

Este sábado y domingo se disputará el certamen “Oro en Juego” con la participación de equipos de Paraná, Concordia y Oro Verde en ambas ramas.

El handbol regional tendrá una cita especial este fin de semana con el desarrollo del torneo “Oro en Juego”, que se llevará adelante este sábado y domingo en las instalaciones del Club Oro Verde , en Los Jacarandaes 54, con entrada libre y gratuita.

La competencia contará con la participación de cinco equipos masculinos — Tuca (Concordia), Paracao , Unión Árabe , Don Bosco y Oro Verde — y cuatro conjuntos femeninos : Don Bosco, Sarmiento, Paracao y Oro Verde .

El formato será todos contra todos, lo que garantiza dos jornadas repletas de partidos y definiciones apasionantes tanto en la rama femenina como en la masculina.

El sábado 1° la actividad comenzará desde las 10.20 con el duelo entre Paracao y Unión Árabe en masculino, y continuará con los cruces entre Don Bosco y Sarmiento en femenino, seguidos por Paracao–Don Bosco (masculino), Sarmiento–Paracao (femenino), Tuca–Unión Árabe (masculino), Don Bosco–Oro Verde (femenino), Oro Verde–Tuca (masculino), Oro Verde–Paracao (femenino) y Oro Verde–Don Bosco (masculino), que cerrará la jornada a las 21.00.

El domingo 2 la acción arrancará temprano, desde las 9.30, con el encuentro Oro Verde–Paracao (masculino). Luego jugarán Oro Verde–Sarmiento (femenino), Unión Árabe–Don Bosco (masculino), Don Bosco–Paracao (femenino), Don Bosco–Tuca (masculino), y posteriormente se disputarán los cruces por los puestos finales: tercero vs. cuarto femenino (16.10), Oro Verde–Unión Árabe masculino (17.30), primero vs. segundo femenino (18.50) y Paracao–Tuca masculino (20.10).

Con un calendario ajustado y un ambiente deportivo asegurado, el torneo “Oro en Juego” promete ser una fiesta del handbol entrerriano, con presencia de clubes referentes de Paraná, Concordia y Oro Verde que buscarán quedarse con el título en la antesala del cierre de la temporada 2025.