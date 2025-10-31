La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Uno Entre Rios | Ovación | Argentino Juvenil

La Unión Entrerriana de Rugby presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025, debutando frente a Oeste en la Zona Ascenso.

31 de octubre 2025 · 19:18hs
La Unión Entrerriana de Rugby presentó oficialmente la lista de convocados para disputar la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17 2025, que comenzará este sábado y reunirá a los mejores jugadores juveniles del país.

El seleccionado entrerriano competirá en la Zona Ascenso, dentro de la Zona 3, junto a Sanjuanina, Nordeste y Oeste, rival ante el cual hará su debut en la jornada inaugural.

Entrerriana confirmó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Los convocados son: Juan Martín Aressi, Juan Bunge, Guillermo Calero, Bruno Capelli, Felipe Colliard, Luca Corleta, Ulises Demiryi, Felipe Di Mario, Santino Giménez, Agustín López, Pedro Mariño, Juan Ignacio Miralpeix, Ulises Monzón, Bautista Obertti, Lautaro Piérola, Joaquín Ramírez, Agustín Reichert, Ernesto Rodríguez, Simón Russian, Francisco Santoro, Tomás Satler, Emilio Torrealday, Agustín Valiente, Joaquín Villagra y Francisco Von Wernich.

El cuerpo técnico está encabezado por Héctor Salva como head coach, acompañado por Francisco Stello y Matías Viera como entrenadores, Santiago Curá como preparador físico, Víctor Taborda como kinesiólogo, y Guido Pianello, José Luis del Valle y Julián Di Mario como mánagers.

El Campeonato Argentino Juvenil es uno de los torneos más importantes del rugby de base a nivel nacional y este año contará con la participación de 16 uniones provinciales, divididas en dos niveles: Zona Campeonato y Zona Ascenso, según el rendimiento obtenido en la edición 2024.

Entrerriana, que el año pasado finalizó octava en la Zona Campeonato, buscará en esta nueva edición recuperar su lugar entre los mejores y regresar a la máxima categoría.

El camino del seleccionado entrerriano comenzará este sábado frente a Oeste a las 16. La segunda presentación será el sábado 8 de noviembre ante Sanjuanina, en condición de local, también a las 16, y luego enfrentará a Nordeste el domingo 16 de noviembre a las 17 en San Juan Rugby Club, sede del formato concentrado donde también se disputarán las semifinales y finales los días miércoles 19 y domingo 23 de noviembre.

Argentino Juvenil Entrerriana M17
