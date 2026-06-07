Granja Tres Arroyos se reunió con Frigerio y confirmó un encuentro con Trabajo y gremios para analizar una reactivación gradual de las operaciones.

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China.

utoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y parte de su gabinete para analizar la situación generada tras la suspensión de actividades en la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. En ese marco, la empresa confirmó que el próximo lunes participará de un encuentro con autoridades de la Secretaría de Trabajo provincial y representantes sindicales, con el objetivo de iniciar una instancia de diálogo que permita evaluar una eventual reapertura escalonada de las operaciones.

Según informó la compañía en un comunicado, durante la reunión se presentó un diagnóstico de la compleja situación financiera que atraviesa la firma, afectada por una combinación de factores externos e internos. Entre ellos, mencionó el impacto provocado por el cierre de mercados internacionales como consecuencia de las restricciones derivadas de la gripe aviar, un escenario que afectó de manera significativa al sector avícola y redujo las posibilidades de exportación.

Proceso Preventivo

La empresa indicó además que, frente a este contexto adverso, debió acogerse a un proceso preventivo de crisis y avanzar en una reestructuración financiera destinada a recuperar estabilidad económica. Desde la conducción de la firma señalaron que esperan que estas medidas comiencen a mostrar resultados positivos en el mediano plazo.

En relación con la situación local, Granja Tres Arroyos sostuvo que las dificultades se profundizaron debido a conflictos gremiales que, según su evaluación, impactaron negativamente en los niveles de producción y en la previsibilidad operativa de la actividad. La compañía afirmó que determinadas medidas sindicales generaron inconvenientes que terminaron agravando un escenario que ya se encontraba condicionado por factores económicos y sanitarios.

“Agotadas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado”, expresaron desde la firma.

No obstante, la empresa destacó la disposición del Gobierno provincial para acompañar institucionalmente las negociaciones y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan superar la crisis. En ese sentido, valoró la intervención de las autoridades para promover espacios de entendimiento entre las partes involucradas.

Tres Arroyos busca acuerdo

El objetivo inmediato, según indicaron, es avanzar en acuerdos que posibiliten recomponer el circuito biológico de producción y generar las condiciones necesarias para una reanudación parcial de las actividades. Desde la compañía entienden que la recuperación gradual de la planta podría contribuir a preservar fuentes laborales y acompañar las perspectivas de crecimiento que presenta actualmente el sector avícola en Entre Ríos.

Finalmente, Granja Tres Arroyos remarcó que se trata de una empresa argentina con 65 años de trayectoria y aseguró que continúa trabajando en alternativas que le permitan sostener sus operaciones, preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y fortalecer la continuidad de un proyecto productivo que considera estratégico para la actividad avícola nacional.