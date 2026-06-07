Uno Entre Rios | La Provincia | Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Granja Tres Arroyos se reunió con Frigerio y confirmó un encuentro con Trabajo y gremios para analizar una reactivación gradual de las operaciones.

7 de junio 2026 · 10:31hs
Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China.

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China.

utoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y parte de su gabinete para analizar la situación generada tras la suspensión de actividades en la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. En ese marco, la empresa confirmó que el próximo lunes participará de un encuentro con autoridades de la Secretaría de Trabajo provincial y representantes sindicales, con el objetivo de iniciar una instancia de diálogo que permita evaluar una eventual reapertura escalonada de las operaciones.

Según informó la compañía en un comunicado, durante la reunión se presentó un diagnóstico de la compleja situación financiera que atraviesa la firma, afectada por una combinación de factores externos e internos. Entre ellos, mencionó el impacto provocado por el cierre de mercados internacionales como consecuencia de las restricciones derivadas de la gripe aviar, un escenario que afectó de manera significativa al sector avícola y redujo las posibilidades de exportación.

proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de granja tres arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos y los sindicatos de la Carne y de la Alimentación irán a una audiencia el lunes, en la Secretaría de Trabajo, Hay más de 900 empleados en vilo

Granja Tres Arroyos: el Gobierno convocó a audiencia de conciliación para el lunes

Proceso Preventivo

La empresa indicó además que, frente a este contexto adverso, debió acogerse a un proceso preventivo de crisis y avanzar en una reestructuración financiera destinada a recuperar estabilidad económica. Desde la conducción de la firma señalaron que esperan que estas medidas comiencen a mostrar resultados positivos en el mediano plazo.

En relación con la situación local, Granja Tres Arroyos sostuvo que las dificultades se profundizaron debido a conflictos gremiales que, según su evaluación, impactaron negativamente en los niveles de producción y en la previsibilidad operativa de la actividad. La compañía afirmó que determinadas medidas sindicales generaron inconvenientes que terminaron agravando un escenario que ya se encontraba condicionado por factores económicos y sanitarios.

“Agotadas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado”, expresaron desde la firma.

No obstante, la empresa destacó la disposición del Gobierno provincial para acompañar institucionalmente las negociaciones y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan superar la crisis. En ese sentido, valoró la intervención de las autoridades para promover espacios de entendimiento entre las partes involucradas.

Tres Arroyos busca acuerdo

El objetivo inmediato, según indicaron, es avanzar en acuerdos que posibiliten recomponer el circuito biológico de producción y generar las condiciones necesarias para una reanudación parcial de las actividades. Desde la compañía entienden que la recuperación gradual de la planta podría contribuir a preservar fuentes laborales y acompañar las perspectivas de crecimiento que presenta actualmente el sector avícola en Entre Ríos.

Finalmente, Granja Tres Arroyos remarcó que se trata de una empresa argentina con 65 años de trayectoria y aseguró que continúa trabajando en alternativas que le permitan sostener sus operaciones, preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y fortalecer la continuidad de un proyecto productivo que considera estratégico para la actividad avícola nacional.

Granja Tres Arroyos sindicatos planta
Noticias relacionadas
Representantes sindicales y de la empresa no lograron un acuerdo. Las negociaciones continuarán en Paraná. La planta cerró por tiempo indeterminado. Los trabajadores se manifestaron en Concepción del Uruguay.

Granja Tres Arroyos: sin acuerdo la audiencia pasó a cuarto intermedio

El avance de esta especie genera una peligrosidad para el ecosistema de las especies autóctonas.

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema.

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema

hazana: el entrerriano juan cruz rodriguez conquisto el lhotse, la cuarta montana mas alta del mundo

Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo

Ver comentarios

Lo último

Matías Russo se subió al podio en Italia

Matías Russo se subió al podio en Italia

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

Ultimo Momento
Matías Russo se subió al podio en Italia

Matías Russo se subió al podio en Italia

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Policiales
Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Paraná: buscan a una joven de 15 años

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Fue condenado por agredir y amenazar a su expareja, pero no irá preso

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Paraná: conductora alcoholizada chocó contra el Hospital Militar y dejó al nosocomio sin luz

Ovación
Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Franco Colapinto no tuvo su mejor versión en Mónaco

Matías Russo se subió al podio en Italia

Matías Russo se subió al podio en Italia

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

Estudiantes derrotó al bicampeón y sigue firme en la cima del Regional del Litoral

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

LPF: el clásico barrial fue para Don Bosco

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

Capibaras XV va por la final: enfrentará a Pampas en las semifinales del Súper Rugby Américas

La provincia
Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Preocupa el avance de peces carpas exóticas sobre el río Uruguay

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema

Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo

Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Estudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson

Dejanos tu comentario