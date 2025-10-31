Tras sufrir un robo, Lucas Miño logró viajar a Lima: "Quiero agradecer a toda la comunidad de Concordia".

El atleta concordiense Lucas Miño finalmente emprendió viaje rumbo a Lima, Perú, para participar del Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , una de las competencias más importantes del calendario internacional juvenil, que se desarrollará desde este viernes hasta el domingo en la ciudad de Lima.

La participación del joven lanzador estuvo en duda hasta último momento, luego de que a menos de un mes para el torneo sufriera el robo de un disco de competición, valuado en unos 200 dólares, y de sus zapatos específicos de lanzamiento, cuyo costo ronda los 170 dólares. Además, en la mochila sustraída (identificada con el sello de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo) se encontraban una botella de agua y magnesio, elementos esenciales en sus entrenamientos.

A pesar de este contratiempo, Miño no bajó los brazos y logró completar los preparativos para el viaje. Convocado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), representará al país en la prueba de lanzamiento del disco, disciplina en la que viene mostrando un gran crecimiento técnico y físico. El atleta oriundo de La Criolla llega a esta cita continental tras haberse consagrado campeón nacional en el certamen disputado en septiembre en el estadio Municipal de Rosario. En esa oportunidad, ratificó su progreso al imponerse en la categoría U20, donde el peso del implemento aumenta de 1,500 a 1,750 kilogramos, un desafío que superó con solvencia y resultados destacados.

Su desempeño durante la temporada lo ubicó en el segundo lugar del ranking sudamericano U20, reflejo del nivel competitivo que ha alcanzado el joven entrerriano. Antes de partir, Miño compartió un video en redes sociales en el que expresó que "lamentablemente mis zapatos y disco no han aparecido. Los que había encargado quedaron retenidos en la aduana y no llegaron para viajar". A pesar de ello, el atleta se mostró agradecido por el acompañamiento recibido: "Quiero agradecer a toda la comunidad de Concordia por el apoyo que me dieron", señaló. Vale recordar que Miño viene de consagrarse campeón nacional en Mar del Plata en el lanzamiento de disco masculino. Con una mezcla de emoción y determinación, el joven concordiense encara ahora su desafío más importante del año, representando al país y a su provincia en el Sudamericano U20 de Lima.