Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo

El entrerriano Juan Cruz Rodríguez alcanzó la cima del Lhotse en Nepal, la cuarta montaña más alta del mundo. A la histórica hazaña llevó la bandera de La Paz

El montañismo argentino y, especialmente, el de la provincia de Entre Ríos, celebran un hito sin precedentes. Juan Cruz Rodríguez, un joven paceño de 28 años, logró alcanzar la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del planeta, ubicada en la cordillera del Himalaya, Nepal.

Con una altitud de 8.516 metros, este coloso —cuyo nombre en nepalí significa "Pico Sur"— solo es superado por el Everest, el K2 y el Kangchenjunga. La travesía comenzó el 10 de abril, cuando Rodríguez arribó a Katmandú, capital de Nepal, para iniciar la logística y los trámites necesarios. La expedición propiamente dicha arrancó el 16 de abril, enfrentando un terreno empinado, rocoso y helado que le demandó un mes y dos días de ascenso.

Lo que hace aún más extraordinaria esta proeza es el estilo en que se consiguió: Juan Cruz Rodríguez y su compañero Nehuen Conterno (San Juan) alcanzaron la cumbre sin el uso de oxígeno suplementario ni el apoyo de sherpas, los guías locales que suelen asistir a los alpinistas en estas altitudes extremas. Junto a ellos, el mendocino Matías Fabrizio también coronó la cima, elevando a doce el número total de argentinos que han logrado vencer al Lhotse en toda la historia.

En el momento de mayor gloria, a más de ocho mil metros sobre el nivel del mar, el joven entrerriano no olvidó sus raíces. Rodríguez desplegó la bandera de la ciudad de La Paz, el lugar que lo vio nacer, sellando un momento histórico para su comunidad y posicionándose como un referente del deporte de aventura en la región.

La fecha del éxito, el 18 de mayo, cargaba con un peso histórico adicional: ese día se cumplieron exactamente 70 años desde la primera ascensión absoluta a la montaña, lograda por una expedición suiza en 1956.

El desafío en la cumbre: "Cada minuto cuenta"

Llegar a la cima es solo la mitad del camino, y las condiciones en la "zona de la muerte" son extremas. Sobre los minutos vividos en lo más alto, Juan Cruz compartió una cruda descripción del entorno: "En la cumbre soplaba mucho el viento, hacía muchísimo más frío. Era de día y sabíamos que teníamos que estar entre cinco y diez minutos y empezar a bajar. A esa altura cada minuto cuenta y lo mejor que se puede hacer es empezar la bajada y asegurarla lo antes posible. Había dos personas llegando atrás nuestros. Estábamos prácticamente solos y luego bajamos a Campo 2, donde pudimos dormir".

Lhotse montaña 2026 Hazaña: el entrerriano Juan Cruz Rodríguez conquistó el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo Foto Juan Cruz Rodríguez

Esta mentalidad de cautela y seguridad fue clave durante toda la expedición, considerando que el Lhotse es una montaña de gran magnitud donde el equipo técnico y la prevención de riesgos son vitales para la supervivencia. Con este logro, el joven de 28 años entra en los libros de oro del montañismo, demostrando que con preparación y temple, los sueños más altos pueden alcanzarse.

En diálogo con UNO, el entrerriano Rodríguez comentó que la idea de ascender el Lhotse comenzó en enero de este año. "Empezamos a pedir contactos para poder gestionar la logística allá. Y bueno, a raíz de eso, empezamos a gestar la ida para subir la montaña Lhotse con mi amigo Nehuen, que es de San Juan. Además, allá estaba Fabrizio, que también subió el Lhotse esta temporada".

Y agregó: "Llegué el 10 de abril a Katmandú. Los chicos llegaron un poquito después. Estuvimos unos días en la ciudad de Katmandú haciendo los papeles, la logística, comprando la comida y después, ya el 16, arrancamos la expedición. El Lhotse es una montaña que está al lado del Everest. Tiene 8.516 metros de altura. Es la cuarta montaña más alta del mundo. Por ende, al ser de tan gran magnitud, estas montañas lo que más importa es la seguridad del equipo, siempre tener la cautela y prevenir cualquier situación antes de que se desate algo que pueda complicar un poco más las cosas. Son montañas muy serias donde hay que escalar y hay que usar cierto equipo técnico de modo que puedas estar todo el tiempo seguro".

En cuanto a los cuidados que tuvieron para emprender la subida, dijo que en primer lugar se necesita aclimatar el cuerpo a las bajísimas temperaturas. "El ascenso requiere un gran proceso de aclimatación para poder estar bien con los glóbulos rojos y poder moverse mejor en la altura. Estuvimos casi un mes y dos días para poder llegar a la cumbre. En el proceso de aclimatación se busca ir lo más alto que se puede, dormir en altura, pero luego bajar. Por ejemplo, nosotros bajábamos al Campo Base a descansar y recuperar el cuerpo y después volvimos a hacer otra ronda de aclimatación que básicamente es subir lo más alto que se pueda, dormir, estar dos o tres noches, y volver a bajar al campo base para poder recuperarse. Y de esta manera el cuerpo empieza a generar glóbulos rojos, que es lo que permite mejor captación de oxígeno".

"Desde que empezamos a caminar, sí tuvimos un mes y dos días para llegar a la cumbre por todo este proceso de aclimatación que nos llevó dos o tres semanas aproximadamente. La verdad que nos fue muy bien en la gestión de la seguridad. El día que hicimos cumbre lo que más nos preocupó fue el frío. Teníamos bastante frío en los pies y en las manos. Ahí fue un momento de decisión. Nos pusimos a mover los dedos para poder entrar en calor. Después salió el sol y al final pudimos seguir. Pero ese fue el momento en el que si no mejoraba, nos íbamos a tener que bajar. A esa altura podes encontrar temperaturas desde -25 a -35 grado. Cuando llegamos arriba, yo tenía la bandera de La Paz que me la había regalado mi mamá, porque yo soy nacido allá. Entonces, la pude desplegar".

Rodríguez es un profesional. Hace diez años que se dedica a esta disciplina que lo atrapó en 2016: Guía de Montaña. Todo comenzó cuando vivía en el Bolsón (Río Negro), donde un amigo le contó que podía estudiar esa carrera en Mendoza. Hasta allí fue y comenzó su carrera de subir a los techos del mundo.

Ante la pregunta sobre qué otras montañas le gustaria escalar, respondió: "Me gustan mucho algunas montañas de Perú y también, obviamente, algún día me gustaría conocer el techo del mundo, que es el Everest. Generalmente se hace uno o dos proyectos de escalada por año. Lleva un tiempo hacer estas montañas".

Lhotse Montaña Foto Juan Cruz Rodríguez

Por último, dio un mensaje para aquellos que les gustaría subir a lo más alto, pero que aún no han dado el primer paso. "Esta es una actividad hermosa que se puede hacer a lo largo de todo el país. Está la Cordillera de los Andes. Entonces, para esas personas que están interesadas o a quienes conocen Bariloche o han ido a Mendoza, les digo que es una actividad muy linda, muy beneficiosa para el cuerpo, para la salud mental y también te abre muchas puertas a otros mundos. Conoces gente muy buena, idiomas y distintas maneras de subir montañas", completó.

El entrerriano, entre los 12 argentinos que subieron el Lhotse

Según el sitio especializado El Alpinismo Online, la historia de los montañistas argentinos que subieron el Lhotse arranca en 1998 con el primer ascenso de Tommy Heinrich, de 36 años por entonces, el 27 de mayo de ese año. Heinrich también fue el primer argentino en la cumbre del Everest.

El 23 de mayo de 2010, Matías Santiago 'Matocco' Erroz, de 32 años, logra el segundo ascenso, en este caso sin la utilización de oxígeno suplementario. El 18 de mayo de 2011, Mariano Galván, de 31 años, alcanza la cumbre, también sin la utilización de oxígeno suplementario. Le siguieron Damián Benegas (43), el 19 de mayo de 2012; Luciano Federico Badino (37), el 25 de mayo de ese año, junto a Tomás Ceppi (31). El 21 de mayo de 2018, nuevamente Benegas (único argentino en repetir el Lhotse), alcanza la cumbre junto a su hermano Willie. Finalmente, el 25 de mayo de 2023, Claudio Javier 'Cacho' Beiza, consigue el sexto logro argentino, con 49 años de edad.