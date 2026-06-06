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Torneo Dos Orillas Damas: las miradas estarán puestas en La Tortuguita

Rowing Azul recibirá a Talleres Rojo, en la 10ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas.

6 de junio 2026 · 08:18hs
Rowing recibe a Talleres por el Torneo Dos Orillas.

Gentileza Colo Cabrera

Rowing recibe a Talleres por el Torneo Dos Orillas.

Se viene otra jornada de acción por el Torneo Dos Orillas de Damas, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Los partidos de Primera serán este sábado, a las 17.

Por la Zona Campeonato se disputará la fecha 10, en la que se destaca el duelo paranaense entre Rowing Azul y Talleres Rojo, que se enfrentarán en La Tortuguita. Los juegos serán Universitario-Estudiantes Blanco, El Quillá-Paracao, Alma Juniors-CRAI, Estudiantes Negro-La Salle Jobson, Banco Provincial-Santa Fe RC y Rowing-Talleres.

En el clásico futbolero trasladado al Torneo Dos Orillas de hockey, Colón venció a Unión.

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

Banco Provincial visitará Paraná con el objetivo de mantener el liderazgo en el Torneo Dos Orillas.

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Las posiciones: Banco Provincial 22 puntos, El Quillá 18, La Salle Jobson 17, CRAI 15, Talleres y Rowing 13, Estudiantes Negro 12, Santa Fe RC y Alma Juniors 8, Paracao 5, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

El ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas

También se jugará la octava fecha de la Zona Ascenso. Por el Ascenso B1 jugarán: Tilcara-Unión Agrarios, Colón-Argentino, Santa Fe RC-Unión y Talleres-Capibá. Posiciones: Argentino 13 puntos, Capibá y Tilcara 10, Colón y Santa Fe RC 9, Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

Y por el Ascenso B2: Colón de San Justo-Diamantino-CRAI-Atlético Franck, El Quillá-Estudiantes y CRAR-Rowing. Las posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos, CRAR y Atlético Franck 9, Colón de San Justo 8, Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.

Torneo Dos Orillas Rowing Talleres Hockey sobre césped
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