Torneo Dos Orillas Damas: las miradas estarán puestas en La Tortuguita

Rowing Azul recibirá a Talleres Rojo, en la 10ª fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas.

Rowing recibe a Talleres por el Torneo Dos Orillas.

Se viene otra jornada de acción por el Torneo Dos Orillas de Damas , certamen organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). Los partidos de Primera serán este sábado, a las 17.

Por la Zona Campeonato se disputará la fecha 10, en la que se destaca el duelo paranaense entre Rowing Azul y Talleres Rojo, que se enfrentarán en La Tortuguita. Los juegos serán Universitario-Estudiantes Blanco, El Quillá-Paracao, Alma Juniors-CRAI, Estudiantes Negro-La Salle Jobson, Banco Provincial-Santa Fe RC y Rowing-Talleres.

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Hubo otra jornada de acción en el Torneo Dos Orillas de Damas

Las posiciones: Banco Provincial 22 puntos, El Quillá 18, La Salle Jobson 17, CRAI 15, Talleres y Rowing 13, Estudiantes Negro 12, Santa Fe RC y Alma Juniors 8, Paracao 5, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

El ascenso del Torneo Dos Orillas de Damas

También se jugará la octava fecha de la Zona Ascenso. Por el Ascenso B1 jugarán: Tilcara-Unión Agrarios, Colón-Argentino, Santa Fe RC-Unión y Talleres-Capibá. Posiciones: Argentino 13 puntos, Capibá y Tilcara 10, Colón y Santa Fe RC 9, Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

Y por el Ascenso B2: Colón de San Justo-Diamantino-CRAI-Atlético Franck, El Quillá-Estudiantes y CRAR-Rowing. Las posiciones: El Quillá Amarillo 15 puntos, CRAR y Atlético Franck 9, Colón de San Justo 8, Rowing Blanco 5, CRAI Blanco 4, Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.