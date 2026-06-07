Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

Hay una escena que se repite en oficinas y comercios a lo largo y a lo ancho del país: el dueño de una pyme frente a su escritorio, con un lápiz en la mano, sumando aportes, contribuciones y el costo contingente de un despido imprevisto que podría poner en jaque la continuidad del negocio. Para el discurso oficial, la solución a esa angustia llegó esta semana en forma de tres decretos reglamentarios —el 407, el 408 y el 409, publicados el 1° de junio en el Boletín Oficial— prometiendo una modernización y mercado de trabajo más ágil, con costos previsibles y libre de lo que el Gobierno llama "la industria del juicio".

Pero la distancia que separa la tinta del Boletín Oficial del mostrador de la economía real suele ser un abismo. En la práctica tributaria y laboral argentina, lo que se presenta como una autopista de previsibilidad para las empresas puede terminar convirtiéndose en un terreno minado de impugnaciones judiciales y desfinanciamiento previsional. Las urgencias fiscales de corto plazo no siempre son compatibles con la sustentabilidad del sistema solidario. Para entender por qué, hay que desarmar la ingeniería jurídica de los tres decretos, que reconfiguran desde el diseño del recibo de sueldo hasta la naturaleza misma de las indemnizaciones.

El recibo que ahora dice todo: la radiografía del costo laboral

El Decreto 407/2026 trae una novedad que puede parecer administrativa pero tiene consecuencias políticas profundas: rediseña el recibo de sueldo. A partir de su entrada en vigencia, el comprobante que cada trabajador recibe cada fin de mes debe estructurarse en cuatro secciones claramente diferenciadas. La primera identifica a las partes —empleador y trabajador— con todos sus datos fiscales y categorías. La segunda detalla, por primera vez de manera obligatoria y desagregada, todas las contribuciones que el empleador paga por encima del salario bruto: desde las cargas sociales con destino al sistema jubilatorio hasta los aportes a sindicatos, federaciones, cámaras empresarias y cualquier otra entidad que reciba fondos de esa relación laboral. La tercera sección muestra el sueldo bruto y los descuentos que el trabajador soporta. La cuarta, el neto que efectivamente cobra.

Pero la novedad central no es la estructura en secciones: es el resumen final del costo laboral total, expresado gráficamente, que el recibo debe incluir en su anverso. Ese cuadro desagrega, rubros por rubros, hacia dónde fluye cada peso que el empleador desembolsa por cada puesto de trabajo: cuánto va a seguridad social, cuánto a obra social, cuánto al PAMI, cuánto a la ART, y cuánto —dato que nunca había sido tan visible— va a las organizaciones sindicales y empresariales. Como lo definió el propio ministro de Desregulación Federico Sturzenegger al presentar la medida, el objetivo es que el trabajador sepa exactamente qué le sacan y adónde va el fruto de su trabajo.

La medida tiene una lectura doble. Desde el punto de vista de la transparencia, resulta difícil objetar que el trabajador cuente con información completa sobre lo que su empleo le cuesta al empleador y lo que el sistema descuenta de esa cadena antes de que el dinero llegue a su bolsillo. Pero desde el punto de vista político, el diseño del nuevo recibo apunta claramente a hacer visible —y eventualmente cuestionable— el peso de los aportes sindicales, instalando en la conversación pública una narrativa sobre la "cuña fiscal y sindical" que no es neutral. El recibo no es solo un comprobante: es, en este contexto, un argumento.

El blanqueo laboral: condonar deudas para formalizar el pasado

El Decreto 409/2026 instrumenta el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que en términos más directos es un blanqueo laboral: los empleadores del sector privado que tengan trabajadores no registrados o con registración deficiente —fecha de ingreso falseada, salario declarado por debajo del real— pueden regularizar esas situaciones a cambio de una condonación generosa de la deuda acumulada con la seguridad social. Las micro y pequeñas empresas obtienen el perdón del 90% de los aportes y contribuciones omitidos. Las medianas, del 80%. Los demás empleadores, del 70%. Para el caso de deudas con la obra social, riesgos del trabajo y el seguro de vida obligatorio, la condonación llega al 100%.

Quien regularice también accede a la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), que es la lista negra que impide acceder a créditos y licitaciones públicas, y a la extinción de la acción penal siempre que no exista una sentencia firme. La deuda no condonada puede pagarse al contado —con una rebaja adicional del 50%— o mediante un plan de facilidades de hasta 72 cuotas con tasa del 12% anual, a implementar por ARCA. El trabajador regularizado, a su vez, ve reconocidos hasta 60 meses de aportes exclusivamente para acceder a prestaciones básicas de jubilación, invalidez, pensión y desempleo.

El incentivo parece atractivo en el papel. El problema es lo que ocurre debajo de la línea de corte: la condonación masiva de aportes y contribuciones que históricamente se destinaban a ANSES representa un recorte por inanición para las arcas del sistema previsional. No es un recorte directo —la ley no baja las alícuotas— pero el efecto práctico es equivalente: recursos que debían financiar jubilaciones y pensiones simplemente no ingresan, y el sistema debe seguir pagando las mismas prestaciones con menos fondos. Al igual que ocurre cuando se licúan los haberes jubilatorios mediante fórmulas de movilidad atadas a precios rezagados, este vaciamiento silencioso debilita el contrato solidario intergeneracional.

El FAL: el despido prepagado y sus riesgos de mercado

El Decreto 408/2026 reglamenta el Fondo de Asistencia Laboral —el FAL— que es la pieza más ambiciosa y también más riesgosa del paquete. Como ya analizamos en esta columna, el FAL convierte lo que antes era una contingencia —el empleador pagaba la indemnización solo cuando despedía— en un costo fijo mensual, depositado en una cuenta que espera, mes a mes, el momento en que alguien sea prescindible. El despido, en este diseño, está prepagado.

La reglamentación define que esos fondos se instrumentarán a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Cada empleador debe obtener un identificador único —el "ID FAL"— y declararlo ante ARCA, que recaudará la contribución mensual junto con el resto de las cargas sociales y la derivará al vehículo de inversión elegido. La arquitectura es sofisticada y, en contextos de estabilidad macroeconómica, funcionalmente razonable. El problema es que la Argentina rara vez provee ese contexto.

REFORMA LABORAL Modernización por decreto: ¿previsibilidad corporativa o intemperie laboral?

El dinero del FAL se invierte. La reglamentación lo dice con naturalidad, como si fuera un dato técnico menor. Pero en un país que tuvo tres crisis financieras severas en 25 años y que mantiene una volatilidad inflacionaria y cambiaria que es marca registrada, poner las indemnizaciones de los trabajadores en el mercado de capitales es, como mínimo, una decisión que merecía más debate del que tuvo. La norma limita las inversiones a instrumentos emitidos y negociados en Argentina —un recaudo razonable— pero no establece ningún mecanismo de garantía para el caso en que las inversiones generen pérdidas. Si el fondo se reduce, el empleador cubre la diferencia con recursos propios. En teoría. Porque en la práctica, cuando una pyme atraviesa una crisis sectorial y su FAL rinde menos de lo esperado, las indemnizaciones de los trabajadores quedan expuestas a la solvencia de ese empleador: exactamente el problema que el sistema pretendía resolver.

Y aquí aparece el costo más incómodo de toda la arquitectura. Los aportes al FAL no son dinero nuevo: se deducen directamente de las contribuciones patronales al SIPA, el sistema previsional. Las grandes empresas que antes volcaban un porcentaje al SIPA ahora desvían parte de ese flujo hacia su cuenta privada en el FAL. El resultado aritmético es simple y brutal: dinero que antes sostenía jubilaciones y pensiones ahora engrosa una cuenta privada administrada con fines de lucro. El Gobierno no ha presentado estimaciones oficiales del impacto, pero especialistas en seguridad social advierten que el desvío podría representar cifras significativas en la recaudación de ANSES. No es un recorte directo; es un recorte por inanición. La paradoja más reveladora es que si un empleador no despide a nadie, puede eventualmente recuperar el remanente de ese fondo. Es decir, existe la posibilidad concreta de que dinero que en el sistema anterior habría financiado jubilaciones le sea devuelto al empleador. La ley tiene razón al decir que es suyo. Pero ese dinero venía de un engranaje que movía otra rueda, y esa rueda —la del sistema previsional— girará cada vez más lento.

La tormenta judicial que nadie nombra

La primera gran paradoja de este paquete normativo es que una reforma concebida para dotar de certeza al sector privado y reducir los litigios laborales puede terminar desatando una oleada inédita de demandas ante los tribunales del trabajo. El punto más vulnerable está en la constitucionalidad del propio FAL. Si el costo del despido ya está depositado de antemano, la lógica dice que el empleador pierde el incentivo económico que lo llevaba a pensarlo dos veces. Despedir se vuelve más fácil no porque la indemnización sea menor, sino porque el desembolso ya no es un golpe repentino sino un gasto amortizado mes a mes. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza protección contra el despido arbitrario, y varios juristas entienden que el FAL vacía de contenido esa protección. Los tribunales tendrán la última palabra.

A eso se suma que el FAL solo cubre a los trabajadores debidamente registrados con al menos doce meses de antigüedad en el sistema. Cualquier diferencia por remuneraciones no declaradas o antigüedad mal consignada deberá resolverse en juicio, con el empleador como único responsable, exactamente como ocurría antes. La reforma no elimina la litigiosidad: la concentra en los casos donde el empleador tenía incentivos para reducir su exposición declarando menos de lo real. Y esos, históricamente, son los más frecuentes.

Entre Ríos en el mapa: lo que la modernización no resuelve por decreto

Para una economía regional como la entrerriana, ligada a sus cadenas agroindustriales, sus pymes comerciales y sus economías populares, el debate sobre la modernización laboral no es un ejercicio teórico de manual económico. Lo que verdaderamente está en juego es qué modelo de tejido social y productivo se construye para las próximas décadas. El blanqueo laboral tiene el potencial de regularizar relaciones que hoy existen en la sombra, incorporando trabajadores al sistema y otorgándoles cobertura previsional. Eso es un bien real. Pero ese bien se paga con la condonación de deudas que el sistema previsional necesitaba para funcionar.

Los grandes pools de siembra y las empresas mejor capitalizadas de la región tienen la estructura administrativa para absorber el costo mensual del FAL sin resentir sus flujos de caja. Para el pequeño comerciante de una ciudad intermedia del interior entrerriano, ese goteo mensual obligatorio puede tornarse asfixiante en tiempos de consumo deprimido, obligándolo a elegir entre el cumplimiento del fondo o el pago de la factura de energía. La previsibilidad corporativa que promete la reforma no distribuye sus beneficios en partes iguales: llega primero y con más fuerza a quienes ya tenían más.

Un mercado de trabajo moderno no se edifica simplemente podando derechos en las planillas de cálculo o retirando al Estado de su función de protección social. La verdadera modernización requiere políticas que combinen la reducción de la asfixia tributaria sobre las pymes con el fortalecimiento genuino de la recaudación previsional. Festejar la flexibilización por decreto como una concesión del poder central a la economía real es una mirada corta. Entre Ríos necesita reclamar que cualquier regularización del empleo se traduzca en estabilidad real para quienes trabajan la tierra y atienden los comercios.

La Ley 27.802 y sus decretos reglamentarios llegan cargados de promesas y de letra chica. El recibo de sueldo que ahora dice todo cuánto le cuesta un trabajador a un empleador es también una radiografía de un sistema que redistribuye hacia arriba lo que dice proteger hacia abajo. La previsibilidad que hoy celebran los balances corporativos tiene un nombre en la otra columna del libro contable: es la incertidumbre que se traslada, una vez más, a los que menos herramientas tienen para absorberla. Eso no es modernización. Es, simplemente, ajuste con otro nombre.

*Por María José Quinodoz/ Contadora pública nacional y profesora de Economía

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