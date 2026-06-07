El senador Gustavo Vergara citó leyes de 1993 y 1995 para sostener que los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones existen desde hace décadas.

Gustavo Vergara dijo que el PJ declaró la emergencia previsional apenas dos años después de crear el sistema.

El senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante) dio a conocer un antecedente histórico que reabre el debate sobre la situación previsional de la provincia: apenas dos años después de sancionar la ley que dio origen al actual régimen jubilatorio entrerriano, el propio gobierno justicialista declaró la emergencia previsional e implementó aportes extraordinarios sobre trabajadores activos y jubilados.

"Hay un dato que resulta particularmente revelador: la Ley Nº 8.732, que dio origen al régimen jubilatorio vigente, fue sancionada el 11 de agosto de 1993. Apenas dos años después, el 18 de agosto de 1995, el gobierno debió declarar la emergencia previsional mediante la Ley Nº 8.918 e implementar medidas extraordinarias para sostener el sistema", señaló Vergara.

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Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

"Esto demuestra que las dificultades estructurales de la Caja fueron advertidas prácticamente desde sus inicios. El problema previsional no nació ahora ni es patrimonio de un gobierno determinado", agregó el legislador.

La Ley Provincial Nº 8.918, sancionada en agosto de 1995, declaró la Emergencia Económica y Financiera del Estado Provincial e incluyó medidas específicas para afrontar el déficit previsional.

En ese marco, la norma estableció que los afiliados activos y pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones debían contribuir al saneamiento del sistema "en forma proporcional a la mayor capacidad económica resultante de los haberes que perciban".

Entre las medidas adoptadas, la ley dispuso

* Incrementar el aporte previsional de los trabajadores activos al 17 por ciento, con la posibilidad de adicionar dos puntos porcentuales más durante un período determinado.

* Aplicar una contribución solidaria y extraordinaria sobre jubilaciones y pensiones, incluyendo a retirados policiales, con una escala progresiva que iba del 5 al 13 por ciento sobre los haberes más elevados.

* Facultar al Poder Ejecutivo provincial a incrementar hasta en dos puntos porcentuales adicionales esas contribuciones extraordinarias.

Sistema jubilatorio provincial

"Algunos intentan presentar cualquier discusión sobre la sustentabilidad previsional como algo inédito. Sin embargo, la historia demuestra que cuando les tocó gobernar y enfrentar una crisis profunda, quienes hoy cuestionan estos debates adoptaron medidas incluso más severas para preservar el funcionamiento del sistema", afirmó Vergara.

El senador recordó además que este antecedente se suma al proyecto de reforma previsional impulsado por el propio gobierno de Jorge Busti en 1997, que proponía modificaciones estructurales para corregir desequilibrios del sistema jubilatorio provincial.

"Lo que muestran estos antecedentes es que durante décadas distintos gobiernos reconocieron la existencia de un problema estructural. La verdadera discusión no es si hay que debatir la sustentabilidad del sistema, sino cuánto tiempo más se decide postergar las soluciones", concluyó.