El toque entre Mariano Werner y Santiago Mangoni que quedó bajo investigación en el TC Mariano Werner y el piloto del Chevrolet Camaro se engancharon en una de las curvas del trazado de Río Cuarto. 15 de noviembre 2026 · 16:50hs

Mariano Werner tuvo un toque con el piloto del Chevrolet Camaro #7.

En la segunda vuelta de la cuarta final de la Copa de Oro del Turimo Carretera que se disputó este domingo, Mariano Werner y Santiago Mangoni se engancharon en una de las curvas del trazado del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El Zorro de Paraná lo tocó en la parte derecha, cerca de la rueda, y le provocó un trompo al Chevrolet Camaro n°7, quien tuvo que dejar pasar a todos los autos y comenzar a remontar desde el fondo.

Por la maniobra, los Comisarios Deportivos decidieron poner la lupa en las cámaras a bordo de los dos coches, como así también en la transmisión, para analizar posibles sanciones. El toque de Mariano Werner y Santiago Mangoni ¡TOQUE DE WERNER Y TROMPO DE MANGONI! El entrerriano y el balcarceño peleaban por la 20° posición de la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto. https://t.co/U27I7nVjEv — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026