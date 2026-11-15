En la segunda vuelta de la cuarta final de la Copa de Oro del Turimo Carretera que se disputó este domingo, Mariano Werner y Santiago Mangoni se engancharon en una de las curvas del trazado del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
El toque entre Mariano Werner y Santiago Mangoni que quedó bajo investigación en el TC
Mariano Werner y el piloto del Chevrolet Camaro se engancharon en una de las curvas del trazado de Río Cuarto.
15 de noviembre 2026 · 16:50hs
El Zorro de Paraná lo tocó en la parte derecha, cerca de la rueda, y le provocó un trompo al Chevrolet Camaro n°7, quien tuvo que dejar pasar a todos los autos y comenzar a remontar desde el fondo.
Por la maniobra, los Comisarios Deportivos decidieron poner la lupa en las cámaras a bordo de los dos coches, como así también en la transmisión, para analizar posibles sanciones.