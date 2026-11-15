Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

El toque entre Mariano Werner y Santiago Mangoni que quedó bajo investigación en el TC

Mariano Werner y el piloto del Chevrolet Camaro se engancharon en una de las curvas del trazado de Río Cuarto.

15 de noviembre 2026 · 16:50hs
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Mariano Werner tuvo un toque con el piloto del Chevrolet Camaro #7.

En la segunda vuelta de la cuarta final de la Copa de Oro del Turimo Carretera que se disputó este domingo, Mariano Werner y Santiago Mangoni se engancharon en una de las curvas del trazado del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El Zorro de Paraná lo tocó en la parte derecha, cerca de la rueda, y le provocó un trompo al Chevrolet Camaro n°7, quien tuvo que dejar pasar a todos los autos y comenzar a remontar desde el fondo.

Por la maniobra, los Comisarios Deportivos decidieron poner la lupa en las cámaras a bordo de los dos coches, como así también en la transmisión, para analizar posibles sanciones.

El toque de Mariano Werner y Santiago Mangoni

Mariano Werner TC Río Cuarto Automovilismo
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