Matías Rossi y una victoria que lo metió de lleno en la pelea por la Copa de Oro del Turismo Carretera

Matías Rossi dominó de punta a punta en el regreso del TC al trazado de Río Cuarto y encendió la disputa por el campeonato.

Matías Rossi se llevó una muy esperada victoria en la vuelta del Turismo Carretera al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto y prendió la pelea por el título, cuyo ganador de la Copa de Oro se definirá en la próxima fecha.

El piloto de Del Viso dominó la carrera de principio a fin, habiendo mantenido una ventaja de hasta dos segundos por encima de Agustín Canapino, quien fue su perseguidor en el circuito cordobés. Otto Fritzler, su antiguo compañero de equipo, ocupó el último escalón del podio.

Rossi volvió a triunfar después de 33 carreras: su última victoria fue en San Juan Villlicum en 2023, donde consiguió darle el primer triunfo a Toyota en la categoría, con el agregado de que su compañero de equipo en aquel entonces, Andrés Jakos, lo escoltó en la segunda posición.

Con esta conquista, el piloto del Toyota Gazoo Racing se metió de lleno en la disputa por el torneo y marcha cuarto en la Copa De Oro con 123 puntos, apenas una unidad menos que Fritzler y 13 menos que Canapino. 23 puntos lo separan de Santero, el puntero actual que cuenta con 146 unidades.

El desenlace de la temporada 2026 del Turismo Carretera llegará a partir del 5 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata en lo que será una apasionante clausura de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Posiciones de la Copa de Oro

1.Julián Santero (BMW) - 146 pts.

2.Agustín Canapino (Chevrolet) - 136 pts. (-10)

3.Otto Fritzler (Mercedes-Benz) - 124 pts. (-22)

4.Matías Rossi (Toyota) - 123 pts. (-23)

5.Mariano Werner (Ford) - 114.5 pts. (-31.5)

6.Jonatan Castellano (Dodge) - 110 pts. (-36)

7.Facundo Chapur (Torino) - 106 pts. (-40)

8.Mauricio Lambiris (Ford) - 103.5 pts. (-42.5)

9.Christian Ledesma (Chevrolet) - 95.5 pts. (-50.5)

10.Diego Azar (Mercedes-Benz) - 91.5 pts. (-54.5)

11.José Manuel Urcera (Mercedes-Benz) - 91 pts. (-55)

12Ignacio Faín (Torino) - 89 pts. (-57)

13.Marco Dianda (Dodge) - 88 pts. (-58)

14Marcos Landa (Chevrolet) - 86.5 pts. (-59.5)