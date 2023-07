Rodolfo de Paoli: "Competimos hasta el final"

“Ahora solamente tenemos que que pensar en la Primera Nacional y jugar partido a partidopara ingresar al reducido”, añadió.

Patronato se despidió de la Copa Argentina

De Paoli destacó el trabajo que encabeza Gabriel Milito en el Bicho Colorado. “Es uno de los mejores entrenadores”, catalogó. “Me siento muy identificado con el estilo de Milito. Lo felicité antes del partido, él me felicitó por el partido que hicimos en Brasil ante Botafogo. El fútbo que me representa es el de Gabriel Milito, el de Barcelona, el de Guardiola, el de Cruyff. Se empieza a echar por tierra que un equipo del Nacional no pueda jugar de igual a igual en Brasil o contra Argentinos. Dirán que esto es por resultados. Ahora estamos buscando resultados y cuando termine la fase regular del Nacional veremos adonde quedamos. Hoy tenemos la ilusión intacta de jugar de esta manera y ganar más partidos de lo que vamos a perder”, aseveró.

Sobre la efectividad ofensiva que gozó Argentinos en la etapa inicial, remarcó. “Es parte del juego. En todo juego hay una parte de azar y a veces tenés que estar preparado para esa situación. Pero si seguís insistiendo como dijo Di María rompes las pared y al momento se rompe. Seguiremos insistiendo porque así ascendi jugando un fútbol muy parecido con Barracas Central. Acá lo intentaremos hasta el final”, aspiró.

Sobre el partido que disputarán el próximo domingo ante Güemes, en Santiago del Estero, acotó. “Después de haber jugado 9 partidos en 36 días tenemos que subirnos a un micro y hacer un viaje largo, llegar, jugar y volver. Después de este partido el equipo tendrá siete días para recuperarse y pensar solamente en los 11 partidos que restan. Ojalá podamos sacar un buen resultado”, cerró.