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Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

En un encuentro disputado en el predio del Millonario en Ezeiza, Driussi y Dening marcaron los tantos para el 1-1 en medio de una semana decisiva para ambos.

21 de octubre 2026 · 15:36hs
Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

Tras el muy buen triunfo ante Belgrano, en Córdoba, y frente a la urgencia de ganar todo lo que le queda para tener chances de pelear por algún título y por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, River igualó en un amistoso ante Ferro en el predio de Ezeiza. Con mayoría de suplentes y la presencia de Marcos Acuña, el encuentro terminó 1-1 gracias a los goles de Sebastián Driussi y Emanuel Dening.

Desde la asunción de Leonardo Ponzio y el fin de la doble competencia, en el Millonario se hizo habitual la disputa de encuentros informales para darles minutos a los futbolistas con menos rodaje. Lo había hecho anteriormente frente a All Boys, Atlético Escobar y Vélez, y esta mañana fue el turno del conjunto de Caballito, líder de la Zona A de la Primera Nacional y con el sueño intacto de volver a Primera División.

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

Los suplentes de River y Ferro empataron en un amistoso

El amistoso se dividió en dos tiempos de 30 minutos y ambos entrenadores aprovecharon para que los suplentes sumaran minutos de fútbol. Para River, fue importante que Acuña volviera a la titularidad tras la molestia que lo había dejado afuera de la victoria en el Mario Alberto Kempes y que el DT pudiese ver en acción a los centrales Tobías Ramírez y a Lautaro Rivero.

La suspensión por acumular cinco amarillas de Lucas Martínez Quarta fuerza a una variante en el fondo. Aunque la última línea esté lejos de ser una garantía, será solo la segunda vez en el breve ciclo de Ponzio en que cambie uno de esos cuatro nombres; la anterior había sido el ingreso de Francisco Ortega por el Huevo, lesionado.

A priori, el que corre con ventaja es Rivero. Con más rodaje, el zurdo de 22 años viene de perder el puesto con la llegada de Nicolás Otamendi y en este semestre apenas fue titular una vez: ante Rosario Central y como lateral izquierdo. Ramírez, en tanto, reapareció en las convocatorias hace seis partidos tras un largo parate, pero no sumó minutos. Apenas lleva 45' con la camiseta de River, ante Racing en Avellaneda.

La formación de River en el amistoso ante Ferro

Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri; Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Ingresaron: Facundo González y Santiago Espíndola.

El equipo de Ferro que igualó con River en Ezeiza

Lucas Ruiz; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore; Sebastián Corda; Laureano Marra, Gino Olguín, Nicolás Gómez; Tiago Esidin, Jonathan Menéndez y Emanuel Dening. DT:

River Ferro predio amistoso
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