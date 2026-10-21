El argentino fue la gran figura del triunfo 4 a 1 del equipo italiano por la Champions League. Marcó dos golazos y aportó una asistencia.

Show de Nico Paz en la goleada del Como sobre el Manchester United

Como protagonizó una jornada histórica en la Champions League al golear 4 a 1 a Manchester United, con una actuación extraordinaria del argentino Nico Paz. El mediocampista de la Selección argentina convirtió dos goles y aportó una asistencia en la victoria del conjunto italiano, que se impuso como local en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por la tercera fecha de la Fase de Liga del certamen europeo.

El futbolista surgido de las inferiores del Real Madrid fue la gran figura de un encuentro que comenzó a inclinarse rápidamente a favor de los dirigidos por Cesc Fàbregas. Con su talento, precisión y capacidad para aprovechar los errores del rival, el argentino encabezó una goleada que dejó en una situación delicada al equipo inglés.

Nico Paz abrió el camino con un golazo

Show de Nico Paz en la goleada del Como sobre el Manchester United

Manchester United tuvo la primera oportunidad del encuentro. Apenas comenzado el partido, Diogo Dalot sacó un remate colocado que pasó cerca del palo derecho del arquero Jean Butez. Sin embargo, la respuesta del conjunto italiano fue inmediata y contundente.

A los dos minutos, Nico Paz recibió una asistencia de Lucas Da Cunha en las inmediaciones del área, acomodó el cuerpo y sacó un espectacular zurdazo que se metió en el ángulo. El argentino necesitó apenas una oportunidad para demostrar su calidad y poner en ventaja al equipo de Lombardía.

Después del gol, Como consiguió manejar la pelota y controlar buena parte del desarrollo. Manchester United intentó reaccionar, pero encontró dificultades para generar situaciones claras frente al arco rival.

El conjunto local estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, cuando Anastasios Douvikas probó con un remate de zurda que no encontró destino de red. Así, los italianos se fueron al entretiempo con una ventaja mínima, aunque con mejores sensaciones que su rival.

Un segundo tiempo con el argentino como protagonista

El complemento comenzó con otra intervención decisiva del futbolista argentino. A los cuatro minutos, Nico Paz recibió la pelota, amagó ante su marcador y esperó el movimiento de Douvikas para habilitarlo con un pase preciso. El delantero griego quedó mano a mano con Senne Lammens y definió por encima del arquero para establecer el 2 a 0. La asistencia del argentino volvió a demostrar su visión de juego y su importancia en la construcción ofensiva del equipo.

Pero la noche todavía tenía reservado otro momento destacado para el mediocampista. A los 12 minutos del segundo tiempo, Paz aprovechó una mala salida del conjunto inglés, interceptó un pase de Carlos Baleba y avanzó con velocidad hacia el área. Una vez frente al arquero, definió con categoría para convertir su segundo gol personal y establecer el 3 a 0.

Con tres goles de diferencia, Manchester United quedó obligado a adelantar sus líneas, pero esa necesidad terminó generando nuevos espacios para el conjunto local. A los 30 minutos del complemento, Kaiki Bruno recibió sin marcas por el sector izquierdo y envió un centro preciso al área. El defensor español Jacobo Ramón apareció libre y conectó un cabezazo para convertir el cuarto tanto de Como.

El equipo dirigido por Michael Carrick apenas consiguió descontar en el tiempo agregado, cuando Joshua Zirkzee marcó de cabeza para establecer el 4 a 1 definitivo. La derrota representó un nuevo golpe para Manchester United, que volvió a mostrar importantes dificultades defensivas y quedó bajo cuestionamientos por su rendimiento en la competencia europea.

En contrapartida, Como celebró una victoria histórica ante uno de los clubes más reconocidos del continente. El conjunto italiano encontró en Nico Paz a su principal figura, con dos goles, una asistencia y una actuación que volvió a confirmar su crecimiento en el fútbol europeo. El argentino, que continúa sumando argumentos para consolidarse en la consideración de Lionel Scaloni, fue el gran protagonista de una noche inolvidable en Lombardía.