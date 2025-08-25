Uno Entre Rios | Ovación | River

River visita a Lanús con algunas variantes

El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo cuidaría a algunos titulares en River como Enzo Pérez, Nacho Fernández y Marcos Acuña, entre otros futbolistas.

25 de agosto 2025 · 13:17hs
Tras la tensionante clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores el último jueves, River vuelve a poner la cabeza en el Torneo Clausura. Este lunes, desde las 21.15, visitará a Lanús por la sexta fecha del Grupo B y Marcelo Gallardo dispondría varios cambios, ya que el jueves debe enfrentar a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina.

Con pocos días para preparar el duelo ante el Granate, el Muñeco tendría decidido preservar a algunos jugadores luego del enorme desgaste físico en la reciente victoria sobre Libertad por penales, en la que jugó toda la segunda mitad con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo.

Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los tres jugadores de campo más veteranos, sumados a Paulo Díaz, quien fue reemplazado en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedarían afuera del equipo para no forzar la máquina. Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero serían sus reemplazantes.

Además, podrían también descansar Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión. Si esto sucede, Sebastián Boselli podría ingresar como lateral derecho (Fabricio Bustos está lesionado) y Juan Carlos Portillo sumaría su segunda aparición como primer marcador central.

En tanto, la idea es que Juan Fernando Quintero vuelva a tener otra titularidad. El colombiano había tenido buenas pinceladas y tras su salida el equipo se quedó sin fútbol (además de quedarse con 10 hombres), y podría ir desde el arranque en el Sur Bonaerense.

Probable de Lanús

Nahuel Losada; Luciano Romero, José Canale, Carlos Izquierdoz, Nicolás Morgantini, Juan Ramirez, Agustín Cardozo, Bruno Cabrera, Franco Watso, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino.

Probable de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina, Facundo Colidio, Miguel Borja o Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 21.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Néstor Díaz Pérez

