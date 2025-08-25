El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional.

El Club Regatas Uruguay tendrá una importante representación internacional durante agosto y septiembre, con varios de sus palistas convocados a diferentes competencias de primer nivel.
En primer lugar, entre este martes y el próximo viernes, se disputará en Asunción, Paraguay, el Sudamericano de Canotaje de Velocidad. Allí estarán presentes Magui Garro, Diego Maslein, Manuel Huck y Valentino Ferrier, formando parte de la delegación argentina en la categoría cadetes.
Posteriormente, del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, será el turno del Mundial de Maratón que se desarrollará en Györ, Hungría. Regatas Uruguay contará en esta cita con Jazmín Schneider, Leonel Bauduco y Agustín Ratto, quienes competirán en representación de nuestro país en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.
Finalmente, entre el jueves 18 y el lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo en Racice, República Checa, el tradicional torneo Olympic Hopes, reservado para las categorías formativas. Allí volverán a estar en acción Manuel Huck y Valentino Ferrier, acompañados por Iñaki Burruchaga.
De esta manera, el Celeste vuelve a decir presente en escenarios internacionales, con una numerosa delegación de palistas que vestirán los colores de la selección argentina y seguirán consolidando el prestigio del club a nivel continental y mundial.