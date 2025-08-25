Uno Entre Rios | Ovación | Club Regatas Uruguay

El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional

El Club Regatas Uruguay tendrá una destacada representación internacional, con palistas que competirán en eventos de primer nivel durante agosto y septiembre.

25 de agosto 2025
El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional.

El Club Regatas Uruguay refuerza su prestigio con una destacada delegación internacional.

El Club Regatas Uruguay tendrá una importante representación internacional durante agosto y septiembre, con varios de sus palistas convocados a diferentes competencias de primer nivel.

En primer lugar, entre este martes y el próximo viernes, se disputará en Asunción, Paraguay, el Sudamericano de Canotaje de Velocidad. Allí estarán presentes Magui Garro, Diego Maslein, Manuel Huck y Valentino Ferrier, formando parte de la delegación argentina en la categoría cadetes.

El Club Regatas Uruguay alista a sus mejores palistas para competencias internacionales de primer nivel

Posteriormente, del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, será el turno del Mundial de Maratón que se desarrollará en Györ, Hungría. Regatas Uruguay contará en esta cita con Jazmín Schneider, Leonel Bauduco y Agustín Ratto, quienes competirán en representación de nuestro país en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

Finalmente, entre el jueves 18 y el lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo en Racice, República Checa, el tradicional torneo Olympic Hopes, reservado para las categorías formativas. Allí volverán a estar en acción Manuel Huck y Valentino Ferrier, acompañados por Iñaki Burruchaga.

De esta manera, el Celeste vuelve a decir presente en escenarios internacionales, con una numerosa delegación de palistas que vestirán los colores de la selección argentina y seguirán consolidando el prestigio del club a nivel continental y mundial.

