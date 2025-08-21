River venció por penales a Libertad en el Monumental y está en cuartos de final

Tras el 0-0 en Asunción, River y Libertad igualaron 1 a 1 por la vuelta de los octavos. En los disparos desde los 12 pasos, el Millonario se impuso 3-1.

Luego del 0-0 de la ida en Asunción, River venció por penales a Libertad por 3-1 luego de empatar 1 a 1 en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Driussi puso en ventaja a River, Robert Rojas lo igualó de cabeza. El local jugó con 10 gran parte del complemento por la expulsión de Galoppo.

En la próxima instancia lo espera Palmeiras de Brasil, que dejó en el camino a Universitario de Perú.

Primer tiempo

El más intenso en los primeros minutos de partido fue el local, empujado por su gente y el "nuevo" mediocampo que implementó Marcelo Gallardo. Tras la salida del colombiano Kevin Castaño, el Millonario formó con Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández y Juanfer Quintero. Buen pie para filtrar pelotas a los delanteros: Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La única llegada de River fue un remate desde afuera del área de Galoppo que controló sin problemas Martín Silva. Pese a tener el dominio y contar con la primera chance, Hugo Fernández estuvo cerca del primero para los paraguayos. Gran jugada colectiva que terminó con el delantero de Libertad picandosela a Franco Armani. La pelota sobrepasó al delantero, pero en el borde de la línea del arco estaba Martínez Quarta para despejar de cabeza.

River Libertad 2 River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Antes de la apertura del marcador, Libertad también había sufrido con la precisión del colombiano Quintero. A los 18 minutos, el zurdo ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca, impactando en el techo del arco.

River Plate consiguió abrir el marcador a los 28 minutos. Sebastián Driussi apareció en el área para empujar la pelota tras un disparo de Facundo Colidio que había rebotado en el travesaño. El equipo de Gallardo ya había avisado en varias oportunidades. A los 23, Nacho Fernández tuvo un mano a mano clarísimo, pero el arquero Silva le contuvo el remate. Un minuto más tarde, Juan Fernando Quintero enganchó en el área y sacó un zurdazo que se fue cerca del palo.

Segundo tiempo

River Plate inició el complemento con una variante: Sebastián Boselli ingresó en lugar de Paulo Díaz para reforzar la defensa. Sin embargo, el desarrollo se complicó rápidamente para el equipo de Marcelo Gallardo.

A los 51 minutos, Juanfer Quintero volvió a tener una chance clara con un tiro libre, pero su ejecución se fue por encima del travesaño. Instantes después, River sufrió un golpe duro: Giuliano Galoppo recibió la segunda amonestación y dejó a su equipo con un hombre menos. Ante la expulsión, el Muñeco reaccionó de inmediato y reacomodó el mediocampo. Ordenó el ingreso de Matías Galarza en lugar de Quintero, buscando mayor equilibrio en la zona central.

Libertad aprovechó la superioridad numérica para adelantarse y generó la primera intervención de Franco Armani en la segunda parte. El arquero atenazó un disparo cruzado de Aguilar a los 55 minutos, manteniendo el empate en el partido.

Con el correr de los minutos, el equipo paraguayo intensificó la presión. A los 61, realizó una doble modificación: Marcelo Fernández y Hernesto Caballero ingresaron en reemplazo de Álvaro Campuzano y Hugo Fernández, buscando frescura en ataque.

Pese a la resistencia de River, Sebastián Driussi tuvo la ocasión más clara hasta el momento en esta etapa, aunque su cabezazo se fue muy desviado a los 62 minutos. Minutos más tarde, el colombiano Miguel Borja ingresó por el delantero que convirtió el tanto del Millonario.

En los minutos finales, el local sufrió, por ataques esporádicos de Libertad, que no se animó a ser más ofensivo. Así, el partido se terminó y la serie se definirá en los penales.

La definición por penales

River (3)

Nacho Fernández, gol

Borja, gol

Acuña, atajado

Martínez Quarta, gol

Libertad (1)

Recalde, palo

Viera, gol

Caballero, errado

Fernández, atajado

Formación confirmada para River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River Libertad 1 River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

La formación de Libertad vs. River, por la Copa Libertadores

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.