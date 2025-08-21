Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez

Tras quedar marginado de River, Manuel Lanzini, de 32 años, se convirtió en la quinta incorporación del Fortín para esta temporada.

Vélez oficializó este jueves la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini como nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Racing. El jugador de 32 años firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación en la presente temporada.

El club de Liniers anunció la llegada del ex River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica. En un vídeo difundido por la institución, el futbolista saludó a la hinchada: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

La llegada de Manuel Lanzini a Liniers

Lanzini llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.