Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Los representantes de la Federación Atlética Entre Ríos obtuvieron nueve medallas en la competencia que se desarrolló en el complejo Mario Kempes, en Córdoba.

La delegación de la FADER que compitió en Córdoba.

La delegación de la Federación Atlética Entre Ríos (FADER) conquistó nueve medallas en el campeonato argentino U16 de Atletismo que se celebró el fin de semana en la pista sintética Luis Oliva del complejo Mario Kempes, en la ciudad de Córdoba.

El equipo provincial obtuvo cuatro campeonatos. Uno de los títulos llegó de la mano de Felipe Bond, quien dominó la prueba de 1.500 metros con obstáculos. El concordiense dominó la prueba con un crono de 4:43.89. Detrás se posicionaron el santafesino Esteban Kern (4:53.28) y Joaquin Jiame Kenm, de la Federación Metropolitana (4:57.28).

Por su parte, Brian Pucheta se transformó en el flamante monarca en 2.400 metros llanos con 07.33.54. Detrás se posicionaron Valentino Molina, de Santa Fe (7:35.96) y el bonaerense Santiago Montero (7:36.42).

Por otro lado, Luciano Gómez Rabella se quedó con el primer puesto en la prueba de lanzamiento de disco. El oriundo de Gualeguaychú envió el implemento a 39.4 metros de distancia, superando a los mendocinos Juan Pablo Ramírez (39,00m) y Eric Reyes (38,31m).

Gómez Rabella había llegado a este torneo como número uno del ranking nacional en su categoría y, si bien no pudo batir su mejor registro, cumplió con el favoritismo y se quedó con la medalla de oro.

La restante medalla dorada llegó de la mano de Julián Cousillas. El atleta del Centre de Educación Física N°3 de Concepción del Uruguay se adueñó del título en la prueba de salto triple con un marca de 12,88 metros dejando, en el segundo lugar a Santiago Cabral López, de la FAM, con 12,39. Completó el podio Giulio Doffo, de Córdoba, con 12,36 m.

Otras podios para la delegación de Entre Ríos

Julián Cousillas también aportó una medalla plateada en la prueba de salto en largo. El uruguayense finalizó en el segundo lugar de esta prueba al concluir con un registro de 5,88 metros. El ganador fue Lucas Blanco, de la Federación Metropolitana, con 6.31 metros. El bronce fue para Lautaro Arrieta, de Tierra del Fuego (5,88 metros).

Quienes también se subieron al podio fueron Irene Boujón, quien obtuvo el tercer puesto en salto triple (10.08 metros), Nicolás Bonnet, quien finalizó tercero en salto en alto (1,70 metros), Mateo Buchet, en Octathlon (3825 puntos) y Brian Pucheta, en 600 metros llanos (1.30.48).

También participaron en el Nacional U16 de Atletismo

Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el Campeonato Nacional U16. Sus resultados fueron los siguientes

-Eleonora Schönfeld (6ª en salto en alto con un registro de 1,45 m, mejorando su mejor marca personal).

-Estefanía Lambrecht (6ª en salto con garrocha, con una marca de 2,40 m).

-Keila Past (9ª en lanzamiento de martillo, con un registro de 29,35 m).

-Enzo Schmidt (6º en la serie de 80 metros llanos y 6º en la serie de 200 metros llanos).

Los deportistas fueron acompañados por el profesor Iván Alanis, quien además fue designado como entrenador a cargo de la delegación de la Provincia de Entre Ríos.