Gabriel Gómez le dio valor al punto que sumó Patronato

Patronato sumó en condición de visitante. Le puso fin a una serie de tres caídas seguidas fuera del Grella. Cosechó una unidad en un escenario de dimensiones reducidas y donde el viento fue protagonista. Por eso el DT Gabriel Gómez le dio valor a la unidad obtenida en el 0 a 0 ante Colegiales en el marco de la 28° fecha de la Primera Nacional, Zona A.

“El partido era de esta manera, a través de segunda jugada porqué jugamos en una cancha difícil y con viento”, opinó el DT del Rojinegro, en rueda de prensa. “Los jugadores interpretaron bien El partido. Tuvimos las posibilidades más claras, pero no fue un partido para verloporque las condiciones del juego eran para segundas jugada y muchas pelotas aéreas. Asimismo en esta clase de partidos nos incomodamos y esta vez el equipo se acomodó”.

En un partido con escasas situaciones de riesgo el arquero del Tricolor, Emilio Di Fulvio, fue uno de los jugadores más sobresalientes del pleito. “Fueron poquitas las situaciones, pero fueron muy claras. Ellos también tuvieron algunos ataques, por eso el partido era incómodo, sobre todo por el viento, el viento es lo que más te incomoda. Era el partido de la efectividad y nos faltó esa efectividad, pero estamos conforme porque veníamos de no sumar de visitantesy esta vez sumamos”, señaló.

Al ser consultado sobre la importancia de la unidad cosechada, respondió: Todos los puntos se van a revalidar cuando termine el campeonato. Hoy podemos decir que tal resultado fue importante. Al final del torneo veremos la real importancia”, detalló.

El cambio de esquema que implementó Gabriel Gómez

Después de ocho jornadas Patronato dejó de lado la línea de cinco defensores. Dentro de este esquema sorprendió la inclusión de Fernando Moreyra como marcador de punta izquierdo. “La cancha es más chica en relación a las anteriores que habíamos jugado. Teniendo en cuenta esto la línea de cuatro nos servía para mover al espacio. Trabajaron bien. El equipo ejerce muy bien a los dos sistemas”, explicó Gómez.

La incursión del ex-Deportivo Morón como lateral obedeció a la ausencia de Emanuel Moreno, quien a último momento quedó desafectado del juego disputado en la localidad bonaerense de Munro. “Venía jugando en los partidos anteriores con una molestia, y decidimos que teníaque descansar”, argumentó el DT, que por el mismo motivo ordenó la presencia de Julián Marcioni dentro del banco de relevos. “Era un riesgo ponerlo de entrada. De hecho todavia sigue siendo un riesgo, pero nos quedan seis fechas y lo vamos a tomar. Lo que pasa es que esta vez lo hicimos descansar un poco más, lo pusimos 30 minutos, estuvo bien en el campo de juego, pero es un riesgo”, reiteró.

Otra valla invicta para Patronato

En otro orden, Patronato logró sostener el cero en su propio arco por sexta vez desde que inició la segunda rueda de la fase regular del campeonato. “Esta vez nos generaron pocas situaciones, que eso es lo más importante porqué podés finalizar con el arco en cero, pero con varios pelotazos en los palos”, subrayó el DT, quien resaltó el rendimiento de Alan Sosa, el arquero que se integró al plantel del Santo en el último mercado de pases. “Se adaptó muy bien al equipo”, cerró.