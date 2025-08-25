Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

El agente de Gualeguaychú ya fue identificado. Utilizó su arma reglamentaria para atacar a su pareja a quien lesionó en la zona baja del tórax

25 de agosto 2025 · 09:04hs
Un intento de femicidio se registró el domingo por la noche en la zona norte de Gualeguaychú, cuando un agente de la policía de Entre Ríos disparó contra su pareja y luego intentó quitarse la vida con un disparo en su boca.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en una vivienda ubicada en La Rioja y Gutenberg. Allí, el funcionario policial de la sección Motorizada Mariano Corvalán -que debía presentarse a trabajar en la madrugada de este lunes- hirió con su arma reglamentaria a su pareja C. H. (de 31 años) en la parte baja del tórax hacia el abdomen.

Tras el ataque, el propio agresor dio aviso a la Policía y se comunicó con el hospital Centenario para pedir una ambulancia de urgencia, según la información publicada por el sitio digital R2820. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 arribó al domicilio, el agente colaboró en la carga de la mujer para su traslado.

Minutos después, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el policía, de 38 años, se disparó en el rostro en la calle frente a la vivienda, confirmaron autoridades policiales. El agente fue llevado de inmediato a la guardia del hospital Centenario, en estado crítico. La mujer, en tanto, fue intervenida quirúrgicamente tras recibir el disparo en el abdomen. Ambos permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

Delante de su hija

La pareja tiene una hija de cerca de 5 años que estaba en el momento de la agresión a su madre. Luego fue retirada del domicilio por una hermana del agresor y quedó al cuidado de sus familiares a una cuadra y media del lugar.

Cerca de la medianoche aún se desarrollaban tareas en el lugar. Trabajaban el fiscal Jorge Gutiérrez, el jefe Departamental Luis Báez, y personal de la División Criminalística, Investigaciones y el área de Operaciones de la Policía.

