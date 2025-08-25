Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Tras la victoria ante los All Blacks, Los Pumas descansan en Buenos Aires antes de viajar a Australia para enfrentar a los Wallabies en septiembre.

25 de agosto 2025
La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene.

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene.

En Vélez, en lo que fue el último partido en suelo argentino, Los Pumas le ganaron por 29-20 a los All Blacks en el arranque del Rugby Championship 2025 y ya tienen la mirada puesta en lo que será una extensa gira por Australia, Sudáfrica e Inglaterra.

Con días de recuperación en Buenos Aires luego del histórico triunfo, el plantel irá a una larga gira de cinco semanas, donde pasarán por tres continentes con diferentes usos horarios.

Los Pumas pisan fuerte en el Rugby Championship y van por más en Australia, Sudáfrica e Inglaterra

El viernes los argentinos emprenderán vuelo hacia Australia, donde se medirán frente a los Wallabies los días sábado 6 y sábado 13 de septiembre, en Queensland y Sídney, respectivamente.

Luego, los dirigidos por Contepomi harán días de recuperación en Oceanía y tras esto, deberán ir hacia Sudáfrica a mitad de semana, para enfrentar a los Springboks el sábado 27 del mismo mes.

Finalmente, Los Pumas partirán rumbo a Europa, donde disputarán la última fecha del Rugby Championship 2025 ante los campeones del mundo en Londres, y serán locales en el mítico estadio de Twickenham.

