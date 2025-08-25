Uno Entre Rios | La Provincia | YPF

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

La planta de YPF en Concepción del Uruguay podría cerrar en los próximos meses debido a una reestructuración de los negocios de la empresa en la región.

25 de agosto 2025 · 11:03hs
Foto: La Pirámide

La planta de YPF ubicada en Concepción del Uruguay podría enfrentar su cierre en los próximos dos o tres meses, debido a una reestructuración de los negocios de la empresa en la región. Según fuentes reservadas que se comunicaron con La Pirámide, esta reconfiguración podría impactar también en otras plantas de distribución de la compañía, como las de San Lorenzo y Barranquera.

La planta, que se encuentra frente al puerto local, ha sido un pilar en la operación de YPF en la zona. Sin embargo, la incertidumbre ha crecido entre los trabajadores, quienes aún desconocen el futuro de la instalación y el destino de la operación una vez se concrete el cierre, en caso de que se lleve a cabo.

YPF evalúa cerrar su planta en Concepción del Uruguay en los próximos meses

YPF (1).jpeg

A pesar de que la empresa no ha hecho comentarios oficiales sobre el asunto, el impacto de esta posible decisión podría ser significativo, tanto para los empleados de la planta como para la comunidad de Concepción del Uruguay, que depende en gran medida de la actividad industrial de la zona.

Por el momento, las autoridades locales y los trabajadores se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal por parte de YPF para conocer los detalles de la reestructuración y las posibles alternativas que se presentarán para la planta.

YPF Concepción del Uruguay Entre Ríos
