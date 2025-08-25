Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

Un hombre fue detenido en Paraná por amenazar a una mujer con un arma y violar restricciones impuestas, confirmadas por su tobillera electrónica.

25 de agosto 2025 · 07:19hs
Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

En la ciudad de Paraná, un hombre fue detenido este domingo por la noche luego de ser acusado de amenazar a una mujer con un arma de fuego frente a su domicilio, ubicado al final de calle Pérez Coman. El hecho fue reportado mediante un llamado al 911, que alertó a la Policía sobre la grave situación.

Al llegar al lugar, personal de la Sección Guardia Especial se entrevistó con la víctima, quien relató que el agresor se presentó en su vivienda y la amenazó verbalmente mientras exhibía un arma.

Tras una rápida recorrida por la zona, los efectivos localizaron al sospechoso en la intersección de Fraternidad y Batalla de Suipacha. Aunque no se le encontró ningún arma durante el palpado, se constató que portaba una tobillera electrónica.

Al consultar con el Área de Género, se comprobó que el hombre había violado las restricciones impuestas, ya que el dispositivo marcaba su presencia en las inmediaciones de la casa de la denunciante.

El fiscal de turno ordenó su detención inmediata y el individuo fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

