Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

Un policía de Gualeguaychú identificado como Mariano Corvalán hirió gravemente a su pareja, Carolina Huck , e intentó quitarse la vida disparándose en la boca. ahora ambos están internados en grave estado en el hospital Centenario. El violento hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda de calle La Rioja y Gutenberg y delante de una menor de edad.

El parte médico del nosocomio indica: "Informamos que tanto el funcionario policial como la mujer que recibió una herida de bala se encuentran internados en la Terapia Intensiva. Su estado de salud es crítico, con pronóstico reservado". "La mujer tiene una lesión tórax abdominal. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, con requerimiento de vasopresores, en estado crítico y con pronóstico reservado. "Mientras que el otro paciente tiene lesión cerebral. También está con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico y con pronóstico reservado".

El hecho

El intento de femicidio se registró el domingo por la noche en la zona norte de Gualeguaychú, cuando un agente de la policía de Entre Ríos disparó contra su pareja y luego intentó quitarse la vida con un disparo en su boca.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en una vivienda ubicada en La Rioja y Gutenberg. Allí, el funcionario policial de la sección Motorizada Mariano Corvalán -que debía presentarse a trabajar en la madrugada de este lunes- hirió con su arma reglamentaria a su pareja de 31 años en la parte baja del tórax hacia el abdomen.

Tras el ataque, el propio agresor dio aviso a la Policía y se comunicó con el hospital Centenario para pedir una ambulancia de urgencia, según la información publicada por el sitio digital R2820. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 arribó al domicilio, el agente colaboró en la carga de la mujer para su traslado.

Minutos después, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el policía, de 38 años, se disparó en el rostro en la calle frente a la vivienda, confirmaron autoridades policiales. El agente fue llevado de inmediato a la guardia del hospital Centenario, en estado crítico. La mujer, en tanto, fue intervenida quirúrgicamente tras recibir el disparo en el abdomen. Ambos permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

La pareja tiene una hija de cerca de 5 años que estaba en el momento de la agresión a su madre. Luego fue retirada del domicilio por una hermana del agresor y quedó al cuidado de sus familiares a una cuadra y media del lugar.

La instrucción es llevada adelante por el fiscal Jorge Gutiérrez. Intervinieron el jefe Departamental Luis Báez, y personal de la División Criminalística, Investigaciones y el área de Operaciones de la Policía.