Uno Entre Rios | Policiales | Intento de femicidio

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

25 de agosto 2025 · 14:21hs
Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

Un policía de Gualeguaychú usó su arma reglamentaria para balear a su pareja y luego intentó matarse. Todo delante de une menor. Ambos están graves.

Un policía de Gualeguaychú identificado como Mariano Corvalán hirió gravemente a su pareja, Carolina Huck, e intentó quitarse la vida disparándose en la boca. ahora ambos están internados en grave estado en el hospital Centenario. El violento hecho ocurrió el domingo por la noche en una vivienda de calle La Rioja y Gutenberg y delante de una menor de edad.

Gualeguaychú intento femicidio seguido intento de suicidio

El parte médico del nosocomio indica: "Informamos que tanto el funcionario policial como la mujer que recibió una herida de bala se encuentran internados en la Terapia Intensiva. Su estado de salud es crítico, con pronóstico reservado". "La mujer tiene una lesión tórax abdominal. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, con requerimiento de vasopresores, en estado crítico y con pronóstico reservado. "Mientras que el otro paciente tiene lesión cerebral. También está con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico y con pronóstico reservado".

Un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente en la ruta 14, en cercanías a Gualeguaychú:

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

El abogado Pedro Fontanetto negó un vínculo de amistad con el juez Juan Malvasio. Consideró que la recusación formulada por Christe busca dilatar el proceso.

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

LEER MÁS: Cinco policías se quitaron la vida este año en Entre Ríos

El hecho

El intento de femicidio se registró el domingo por la noche en la zona norte de Gualeguaychú, cuando un agente de la policía de Entre Ríos disparó contra su pareja y luego intentó quitarse la vida con un disparo en su boca.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en una vivienda ubicada en La Rioja y Gutenberg. Allí, el funcionario policial de la sección Motorizada Mariano Corvalán -que debía presentarse a trabajar en la madrugada de este lunes- hirió con su arma reglamentaria a su pareja de 31 años en la parte baja del tórax hacia el abdomen.

Tras el ataque, el propio agresor dio aviso a la Policía y se comunicó con el hospital Centenario para pedir una ambulancia de urgencia, según la información publicada por el sitio digital R2820. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 arribó al domicilio, el agente colaboró en la carga de la mujer para su traslado.

LEER MÁS: Femicidios: las cifras siguen altas y sin políticas

Minutos después, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el policía, de 38 años, se disparó en el rostro en la calle frente a la vivienda, confirmaron autoridades policiales. El agente fue llevado de inmediato a la guardia del hospital Centenario, en estado crítico. La mujer, en tanto, fue intervenida quirúrgicamente tras recibir el disparo en el abdomen. Ambos permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

La pareja tiene una hija de cerca de 5 años que estaba en el momento de la agresión a su madre. Luego fue retirada del domicilio por una hermana del agresor y quedó al cuidado de sus familiares a una cuadra y media del lugar.

La instrucción es llevada adelante por el fiscal Jorge Gutiérrez. Intervinieron el jefe Departamental Luis Báez, y personal de la División Criminalística, Investigaciones y el área de Operaciones de la Policía.

Intento de femicidio Gualeguaychú Policía
Noticias relacionadas
Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

parana: un auto choco, volco y termino sobre una garita de omnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

parana: detienen a un hombre que amenazo a una mujer

Paraná: detienen a un hombre que amenazó a una mujer

incendio en una vivienda de estacion puiggari: se origino por un descuido al encender una churrasquera

Incendio en una vivienda de Estación Puiggari: se originó por un descuido al encender una churrasquera

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

Ultimo Momento
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Policiales
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La provincia
Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario