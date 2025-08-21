Uno Entre Rios | Ovación | River

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

Tras el 0 a 0 en la ida, River recibirá desde las 21.30 a Libertad de Paraguay, por la revancha de los octavos de final.

21 de agosto 2025 · 10:40hs
River es el candidato a pasar a cuartos de final

River es el candidato a pasar a cuartos de final, pero no debe confiarse.

River recibirá este jueves a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras el empate sin goles en la ida.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el estadio Monumental y se podrá ver a través de Telefé, Fox Sports y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra.

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Manuel Lanzini no era tenido en cuenta por Gallardo.

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

El Millonario viene de conseguir un gran triunfo por 4 a 2 ante Godoy Cruz de Mendoza, en un encuentro lleno de emociones y correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que el conjunto de Núñez lidera en la Zona B con 11 puntos.

Luego de un inicio de año complicado, en el que no encuentran la regularidad futbolística deseada, los dirigidos por Marcelo Gallardo empezaron a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es el dato de que en los últimos 28 partidos sólo perdieron en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida consiguieron un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos.

Libertad logró sostener el trámite y mostró orden durante la primera mitad, pero en el segundo tiempo River impuso su jerarquía con los cambios de Marcelo Gallardo y terminó claramente mejor, aunque no le alcanzó para reflejarlo en el tanteador.

De todas maneras, en el Monumental tendrán que levantar mucho el nivel y ratificar esa diferencia futbolística en el resultado para evitar terminar sufriendo.

River tendrá cambios

La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque: tuvo minutos en la ida, viene de un doblete en el Clausura y se perfila como carta de gol para la revancha. Giuliano Galoppo, otro de los destacados ante el Tomba con dos conquistas, también apunta a la titularidad el jueves.

En la defensa, el regreso de Lucas Martínez Quarta a la convocatoria siembra incertidumbre sobre quién será el acompañante de Paulo Díaz. Si el Chino arranca desde el banco, Sebastián Boselli se mantendrá como primer marcador central. En cambio, Maximiliano Salas todavía no está listo para volver y por eso se quedaría afuera de la lista.

El mediocampo aún presenta dudas. Si bien Giuliano Galoppo y Enzo Pérez tendrían su lugar asegurado, hay una disputa por el puesto de cuarto volante en el sector derecho entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero. Por otro lado, Kevin Castaño hoy corre de atrás y Matías Galarza surge como alternativa para el otro perfil de la mitad.

Libertad va por la sorpresa

Libertad, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil, que finalizaría levantando el trofeo.

El Gumarelo llega tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El cuadro Albinegro se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol que lo acerque a la hazaña. Los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán en el banco.

Formaciones para River y Libertad

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Hora y TV: 21.30 (Telefé/Fox Sports/Disney+).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Monumental.

Los otros cruces de la Copa Libertadores

Quien gane la serie entre River y Libertad, en cuartos de final se enfrentará, muy probablemente, con Palmeiras, que en el primer partido goleó como visitante a Universitario de Perú 4 a 0. La revancha también se jugará este jueves, desde las 21.30, en Brasil.

El otro partido que se jugará esta jornada será el de la Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el campeón vigente del certamen, Botafogo. Este encuentro se disputará desde las 19, en el estadio Casa Blanca de la capital ecuatoriana. En la ida el conjunto brasilero se impuso como local por 1 a 0. El ganador de esta serie jugará en cuartos con San Pablo, que eliminó a Atlético Nacional.

River Libertad Copa Libertadores Marcelo Gallardo
