Femicidios: las cifras siguen altas y sin políticas

Un observatorio habla de 80 femicidios en el primer trimestre de 2025. Otro conteo reporta 149 en el primer semestre y otro de 163 en lo que va del año.

25 de agosto 2025 · 14:57hs
Foto: gentileza Juliana Faggi

Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dependiente de La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2025 se registraron 80 femicidios en el país. Solo en enero se contabilizaron 28 femicidios de mujeres y niñas, más un vinculado de un varón adulto.

Otro dato más reciente es el del Observatorio Lucía Pérez —primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal— que el 1° de agosto de 2025, reportó 27 femicidios en julio, elevando a 163 el total de casos en lo que va del año. Julio marcó un punto de inflexión: cuerpos descuartizados, una escena de horror constante. La brutalidad no es una estadística: es el resultado directo de la complicidad judicial y ejecutiva, y de una política estatal negacionista.

ni una menos juliana faggi julieta riera.jpg
Cada 3 de junio la sociedad se mueve contra los femicidios. Foto: gentileza Juliana Faggi

Cada 3 de junio la sociedad se mueve contra los femicidios.

Foto: gentileza Juliana Faggi

Según el mismo registro, hasta el 31 de marzo de 2025, se habían contado 84 femicidios, que dejaron 40 niñas, niños y adolescentes huérfanos. El caso de Carolina —asesinada en febrero junto a su pareja— dejó a cinco menores sin madre, expuestos a una pobreza extrema y radares burocráticos para acceder a las reparaciones de la Ley Brisa.

En tanto, desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven se advirtió que entre el 1º de enero y el 30 de julio de 2025 se registraron 149 femicidios en Argentina, según un rastreo diario de medios gráficos y digitales del país. Este conteo ubica a julio como otro mes letal dentro del año y consolida una tendencia alarmante: se produce, en promedio, un femicidio casi cada 26 horas, un ritmo imposible de naturalizar.

Femicidios.jpg

Cifras

Las cifras son dispares porque no son cifras oficiales y se toman de los reportes policiales de los medios de comunicación. Desde el Estado las estadísticas son escasas y atrasadas.

  • Primer trimestre (Casa del Encuentro): 80 femicidios entre enero y marzo.

  • Julio (Lucía Pérez): 27 femicidios, elevando el total anual a 163. Esto significa que, solo en julio, se cometió casi el 17 % de los femicidios reportados en todo el año hasta ese momento.

  • El Observatorio Ahora que si nos Ven reporta 149 femicidios desde el 1º de enero al 30 de julio de 2025.

Ni una menos femicidios mujeres trans.jpg

Contexto adverso a las políticas de género

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, se disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y se recortaron de forma significativa los recursos para políticas de género: la Subsecretaría que abordaba la violencia de género perdió un 80 % de ejecución presupuestaria interanual. A su vez, la línea 144 —una herramienta esencial para socorro— sufrió una reducción del 38 % en su presupuesto real. Estas decisiones configuran un escenario de dejación estatal frente a una crisis que no deja de escalar, publica Y de Repente la noche.

Nación anunció los recortes en la última reunión del Consejo Federal de Salud. La provincia planifica sistema propio con un examen nuevo y financiación completa.

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

