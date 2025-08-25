Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, fue aprobado 12 votos a favor y 5 en contra. Se gira a Diputados

25 de agosto 2025 · 15:32hs
El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial

El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, fue aprobado 12 votos a favor y 5 en contra. Se gira a Diputados
El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial

El proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, fue aprobado 12 votos a favor y 5 en contra. Se gira a Diputados

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este lunes la 1ª Sesión Especial para tratar el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, el cual fue aprobado por mayoría con 12 votos a favor y 5 en contra. El mismo gira a la Honorable Cámara de Diputados.

En esta oportunidad, los legisladores aprobaron por mayoría el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial (expediente N° 15.400). El mismo ya contaba con despacho favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

la oposicion en el senado sanciono la ley de financiamiento universitario y la emergencia para el garrahan

La oposición en el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia para el Garrahan

Desde noviembre, en el Senado de la Nación los sueldos brutos serán de $10,2 millones.

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

La votación general resultó con 8 votos afirmativos del bloque Juntos por Entre Ríos (Vergara, Cavagna, Benedetti, Cozzi, Dal Molín, Favre, Otaegui y Méndez); 3 votos positivos del bloque Más para Entre Ríos (Miranda, Cosso y Díaz); y 1 voto afirmativo de la senadora Gladys Domínguez, del bloque unipersonal Peronismo Federal. En tanto, 5 senadores del bloque Más para Entre Ríos (Oliva, Sanzberro, Conti, Berthet y Silva) se manifestaron en contra. De este modo, el proyecto fue aprobado por 12 votos a favor y 5 negativos.

Senado Deuda dólares crédito Alicia Aluani

Argumentos a favor y en contra

El senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) al fundamentar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, señaló que la iniciativa busca refinanciar y reestructurar el actual stock de deuda, cercano a los 700 millones de dólares, cuya mayor parte proviene del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021. “No estamos hablando de nueva deuda, sino de ordenar la existente para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”, subrayó. Luego, señaló que esto responde a “la necesidad que la gestión provincial de llevar adelante un plan de gobierno donde tiene afectados básicamente el 80% de los ingresos que hoy tiene la provincia en gastos que son muy rígidos, como es el pago de sueldo, como el pago de las jubilaciones o como pueden ser las transferencias que se hacen de coparticipación a municipios y comunes”.

“Los excedentes que surjan de la reestructuración se volcarán exclusivamente a obra pública”, agregó. Finalmente, remarcó que el objetivo de la ley es evitar cualquier escenario de incumplimiento y brindar previsibilidad a la provincia: “Restaurar la sostenibilidad de la deuda no es un concepto vacío: es la condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos”, concluyó.

Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) argumentó su voto a favor del proyecto: “Mi departamento tiene seis municipios que de los seis, cinco tienen deuda, como es La Paz, Piedras Blancas, Bovril, Alcaraz, Santa Elena, todo con su anterior administración, que limitan su crecimiento. Con esta herramienta podremos reestructurarla con mejores condiciones, dándole previsibilidad y oxígeno financiero. Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo, permitiendo que los recursos locales se destinen a las obras y servicios de la comunidad que cada comunidad necesita”. Asimismo, expresó que: “Espero que ni los municipios ni la provincia vuelvan a adquirir créditos en dólares que comprometan a nuestro futuro” y que cualquier endeudamiento “debiera ser en pesos argentinos y en condiciones más sostenibles”.

Senado Deuda dólares crédito

Por otro lado, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) expresó su rechazo al proyecto, recordando que “desde diciembre del 2023 toda aquella necesidad que tuvo el gobierno provincial para que el vecino o la vecina de Entre Ríos esté bien, tuvo mi acompañamiento, excepto la ley de fitosanitarios y de creación de OSER,” y que, en este sentido, “en diciembre levanté la mano para aprobar un endeudamiento de 450 mil millones de pesos”. “Si nosotros estamos acá, no es porque solamente se va a pagar lo que se debe, estamos autorizando nueva deuda. No estoy para juzgar al Ejecutivo, solamente quiero llamar a las cosas como son”, aseveró. Además, Oliva manifestó: “No creo que se deba tomar nueva deuda, sí que se tiene que reestructurar”.

Finalmente, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), quien también se posicionó en contra de la iniciativa, remarcó que el proyecto no detalla aspectos centrales como cronograma de vencimientos, tasas de interés, plazos, condiciones de refinanciación ni impacto financiero. “Sin esta información no podemos saber para qué es esta nueva deuda”, indicó, y advirtió sobre el riesgo de un sobreendeudamiento de la provincia. Además, Sanzberro señaló que la situación de la provincia responde más a la caída de ingresos y al desfinanciamiento derivado de las políticas nacionales que a un problema de sostenibilidad de deuda. En ese sentido, consideró que el proyecto refleja “falta de planificación” y no brinda garantías de sostenibilidad: “No estoy dispuesto a acompañar una autorización que condiciona el futuro de Entre Ríos”, concluyó.

Senado deuda Diputados
Noticias relacionadas
El lunes el senado tratará deuda por 500 millones de dólares.

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El proyecto de sostenibilidad de deuda pública que trata el Senado autoriza al Ejecutivo a concretar operaciones financieras de crédito hasta 500 millones de dólares 

El Senado ya tiene dictamen favorable a la toma de créditos por parte de la Provincia

Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich confirmó su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires

La Municipalidad de Paraná informó que el 31 de agosto vence el beneficio de la Tarjeta SUBE para las personas con discapacidad.

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

Ultimo Momento
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Policiales
Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Gualeguaychú: policía baleó a su pareja delante de su hija e intentó suicidarse

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Ovación
Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con la Copa Sudamericana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La FIBA dio a conocer las sanciones para Argentina y República Dominicana

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

La agenda de Los Pumas tras el triunfo ante los All Blacks: cuándo viajan y qué se viene

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

Dolor en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de sus inferiores

La provincia
Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

Tarjeta SUBE: cuándo vence el beneficio para personas con discapacidad

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

El Senado aprobó la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Preocupación por el posible cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario