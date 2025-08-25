Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

Un auto volcó y terminó sobre una garita tras chocar contra un vehículo estacionado en calle Echagüe, sin dejar heridos.

25 de agosto 2025 · 09:00hs
Paraná: un auto chocó, volcó y terminó sobre una garita de ómnibus

En la mañana de este lunes, alrededor de las 7:30, se registró un choque en calle Echagüe, en Paraná. Un automóvil Citroën C-Elysee, que circulaba por la mencionada arteria, perdió el control por motivos que aún se investigan y colisionó contra un Renault Kangoo PH3, el cual se encontraba estacionado en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el vehículo en movimiento volcó momentáneamente, aunque logró volver a su posición normal, quedando finalmente detenido sobre la garita de ómnibus ubicada frente a la plazoleta.

auto chocado

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, el conductor del Citroën no presentó lesiones visibles y rechazó recibir asistencia médica en el lugar. Personal de Tránsito Municipal intervino de inmediato para llevar a cabo las diligencias correspondientes y trabajar en el esclarecimiento de las causas del siniestro.

LEER MÁS: Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños significativos a terceros. Luego de las tareas de control y remoción de los vehículos involucrados, el tránsito fue restablecido con normalidad.

auto choque Parana
Paraná Choque ómnibus
