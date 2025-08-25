Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

El Verde de San Salvador manda en la Conferencia 1 de la Liga Provincial. Ferro de Concordia se ubica en lo más alto de la Conferencia 3.

Con la disputa de los encuentros correspondiente a la Conferencia 1 y Conferencia 3 se completó la cuarta fecha de la Liga Provincial Másculina de Básquet, categoría mayores. Ferro de San Salvador y su homónimo de Concordia ganaron sus respectivos juegos para mantenerse en lo más alto de las posiciones.

En la capital del Arroz el Verde celebró su cuarta victoria en serie al derrotar 74 a 68 a Sionista. De esta manera se mantiene como único líder de la Conferencia 1. Por este mismo sector Ciclista venció en el estadio Luis Butta a Echagüe 70 a 51. Mientras que Sportivo San Salvador le ganó a Olimpia 79 a 77 en el estadio Humberto Pietranera.

Por este mismo grupo Parque se quedó con el clásico de Villaguay al superar a Sarmiento 79 a 77, en condición de visitante.

Clásico y liderazgo para Ferro de Concordia

El juego destacado de la Conferencia 3 se disputó en Concordia, donde Ferro y Estudiantes animaron el clásico de la ciudad. El triunfo quedó en manos de Ferro, que se impuso 56 a 49.

Por otro lado, La Armonía celebró su primera victoria al vencer en Colón a San José 81 a 70. Por otro lado, Social de Federación le ganó 77 a 60 a Vélez de Chajarí. Por su parte, Santa Rosa superó en Chajarí a Capuchinos de Concordia 94 a 71.

Posiciones de la Liga Provincial de Básquet

Conferencia 1

Ferro 8 (4-0)

Ciclista 7 (3-1)

Sportivo 7 (3-1)

Sionista 6 (2-2)

Sarmiento 6 (2-2)

Olimpia 5 (1-3)

Parque 5 (1-3)

Echagüe 4 (0-4)

Conferencia 2

Urquiza 8 (4-0)

Talleres 7 (3-1)

Estudiantes 7 (3-1)

Quique 7 (3-1)

Recreativo 6 (2-2)

Paracao 5 (1-3)

Independiente 4 (0-4)

Progreso 4 (0-4)

Conferencia 3

Ferro 8 (4-0)

Estudiantes 7 (3-1)

Vélez 6 (2-2)

Santa Rosa 6 (2-2)

Social 6 (2-2)

La Armonía 6 (2-2)

San José 5 (1-3)

Capuchinos 4 (0-4)

Conferencia 4

Regatas 8 (4-0)

BH 7 (3-1)

Zaninetti 6 (2-2)

Bancario 6 (2-2)

Peñarol 6 (2-2)

Atlético Tala 6 (2-2)

Luis Luciano 5 (1-3)

Juventud Unida 4 (0-4)