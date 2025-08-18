Uno Entre Rios | Ovación | Manuel Lanzini

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Vélez llegó a un acuerdo este lunes con River para incorporar a Manuel Lanzini, uno de los "borrados" del plantel.

18 de agosto 2025 · 19:00hs
Manuel Lanzini no era tenido en cuenta por Gallardo.

Vélez llegó a un acuerdo con River Plate para incorporar a Manuel Lanzini, uno de los "borrados" por el entrenador Marcelo Gallardo en el Millonario durante este segundo semestre.

La operación contempla lo recientemente sucedido entre Racing y Boca con Marcos Rojo, por lo que entre ambas instituciones tomaron nota y Lanzini sí podrá disputar todas las competencias con el equipo de Liniers. Todavía restar saber de manera oficial en calidad de qué se realizará el traspaso (venta por una cifra "simbólica" o con algún resarcimiento de por medio).

Fin al segundo ciclo de Manu Lanzini

El exvolante de la Selección, de 32 años, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con los de Liniers y así dará por terminado su segundo ciclo en Núñez, con 59 partidos (apenas 24 de titular) y dos goles, uno de ellos ante Boca en la Bombonera por la Liga 2024.

Vale recordar que Vélez está afrontando dos competencias por el momento, el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, donde enfrentará este martes a Fortaleza en Liniers por el pase a cuartos de final (la ida fue 0 a 0 en Brasil). De la Copa Argentina, en tanto, fue eliminado en 16avos de final por Lanús el 21 de mayo.

