Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Quintero salió en el entretiempo del triunfo sobre Godoy Cruz por una molestia en su rodilla izquierda, pero este lunes entrenó a la par de sus compañeros.

18 de agosto 2025 · 19:49hs
La victoria de River ante Godoy Cruz había dejado buenas sensaciones futbolísticas, pero la preocupación latente por una posible lesión de Juan Fernando Quintero, además de la de Fabricio Bustos. Sin embargo, una de las alarmas se desactivó, ya que el colombiano no mostró secuelas del golpe y estará disponible para el partido del jueves ante Libertad.

La imagen fue elocuente. Luego de un enganche de derecha hacia el medio, Juanfer soltó la pelota y enseguida comenzó a tocarse la rodilla izquierda. El 10 pasaría los últimos minutos del primer tiempo así, y a pesar de asistir a Giuliano Galoppo para el 3-2, el dolor persistió y por eso en el entretiempo se quedó en el vestuario.

El ingreso de Matías Galarza le dio menos vértigo y más equilibrio al equipo, que enseguida logró el cuarto a través de Sebastián Driussi para encarar con mayor tranquilidad el complemento. La preocupación quedó en el aire del Monumental, donde los miles de hinchas se fueron felices por un triunfo pero con la incertidumbre respecto a la salud de Quintero.

La vuelta al trabajo del plantel Millonario trajo buenas noticias. Sin mayores repercusiones físicas por el golpe sufrido ante el Tomba, el colombiano estuvo a la par de sus compañeros en el entrenamiento de esta tarde y mantiene intactas sus chances de pelear por un lugar para el partido ante Libertad.

A la espera del parte oficial de Bustos, que sufrió un esguince de tobillo también en el primer tiempo ante Godoy Cruz, Gallardo tiene otros dos hombres a quienes espera tener a disposición: Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta. Ya prácticamente recuperados al 100% de sus respectivos esguinces de rodillas, serán exigidos en estos días para ver si llegan en condiciones de estar este jueves en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

