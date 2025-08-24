Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, Boca le ganó 2 a 0 a Banfield en La Bombonera y registra tres partidos en fila sin conocer la derrota.

Luego del categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 3-0, Boca derrotó a Banfield 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el encuentro que se disputó en La Bombonera.

A los 7 minutos , el Xeneize avisó con una pelota parada: Paredes envió un centro al segundo palo y Di Lollo buscó el frentazo, pero la marca de Alexis Maldonado impidió el remate. Poco después, a los 9 , Lautaro Blanco sacudió desde afuera con un zurdazo que llevaba destino de red, pero Facundo Sanguinetti voló espectacularmente para mandarla al córner en la primera gran atajada de la tarde.

Con el correr de los minutos, Boca inclinó la cancha. A los 15’ ya dominaba el trámite, aunque sin lograr profundidad frente a un Banfield cerrado y ordenado en defensa. La polémica llegó a los 23’, cuando Cavani cayó dentro del área ante la marca de dos rivales. Todo Boca pidió penal, pero el árbitro Nicolás Lamolina, en sintonía con el VAR, dejó seguir.

El asedio continuó. A los 26’, tras una combinación entre Cavani y Paredes, el volante probó de volea pero otra vez apareció Sanguinetti para ahogar el grito. En la jugada siguiente, el arquero se lució con un manotazo ante un cabezazo de Marco Pellegrino.

La chance más clara estuvo en los pies de Miguel Merentiel a los 34’: el delantero uruguayo quedó cara a cara con el arquero, enganchó para definir pero demoró demasiado y Alexis Maldonado salvó casi sobre la línea con el pecho. Una ocasión increíble desperdiciada por el equipo de Miguel Ángel Russo.

A los 36 minutos llegó el primer gran sacudón de la tarde: Pedro Troglio, entrenador de Banfield, vio la tarjeta roja. El árbitro Nicolás Lamolina lo había amonestado por protestas y, tras nuevos reclamos, decidió expulsarlo del banco de suplentes. El clima se caldeó en el banco visitante y la tensión se trasladó al campo.

Poco después, Boca generó una de las chances más claras del primer tiempo. A los 43 minutos, un gran contragolpe nacido en los pies de Blanco derivó en un pase profundo de Cavani para el chileno Palacios, que definió la jugada con un cabezazo muy débil cuando había logrado desmarcarse dentro del área. La jugada despertó un murmullo de decepción en las tribunas.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con Boca lanzado en ataque, decidido a quebrar la resistencia de Banfield. Apenas habían pasado unos segundos cuando Aguirre, picante por la banda, quedó de frente al arquero tras un pelotazo de Di Lollo. El extremo remató exigido y la pelota se fue ancha, aunque tenía a Palacios entrando solo por la derecha. El Xeneize ya mostraba que quería todo.

Cinco minutos más tarde, otra vez la sociedad ofensiva se encendió. Paredes, con la precisión de siempre, metió un pase quirúrgico para Cavani. El uruguayo ganó de arriba, cabeceó incómodo y en lugar de definir eligió ceder hacia atrás, pero ningún compañero lo acompañaba. Boca seguía acumulando méritos para abrir el marcador.

La presión era asfixiante. A los 7’, Paredes volvió a probar, esta vez con un derechazo desde la medialuna. La pelota salió apenas desviada, pero cada ataque acercaba más al equipo de Miguel Ángel Russo al grito de gol.

El desahogo llegó dos minutos más tarde. Paredes, otra vez conductor y asistidor, habilitó de manera perfecta a Aguirre. El delantero aguantó la marca y tiró un centro al corazón del área. Allí apareció Merentiel, que con un movimiento de pura jerarquía dejó desparramado a Sanguinetti y definió con el arco vacío. Golazo de Boca, justicia en La Bombonera.

Banfield reaccionó como pudo y tuvo una chance clara a los 13 minutos. Auzmendi encaró por la derecha, se metió al área y sacó un remate cruzado que llevaba destino de red. Pero Marchesín, con reflejos intactos, voló abajo para evitar el empate.

A los 14 minutos, Miguel Merentiel intentó sorprender con un puntinazo tras varios rebotes en el área, pero su remate se fue por encima del travesaño. Fue un aviso de que la Bombonera no podía relajarse.

Los minutos siguientes tuvieron a Banfield más activo. A los 28, Aarón Abraham probó desde media distancia con un disparo alto que inquietó a la tribuna local, y a los 33 Mauro Méndez rozó el grito con un tiro cruzado que se fue apenas ancho. El Taladro se animaba y generaba incertidumbre.

El banco de Boca movió piezas para darle aire fresco al equipo: primero entraron Williams Alarcón y Exequiel Zeballos por Palacios y Aguirre, y más tarde Alan Velasco reemplazó a Merentiel, quien se retiró ovacionado tras una gran actuación.

La recompensa para el Xeneize llegaría en el minuto 36. Tras un córner ejecutado con precisión por Leandro Paredes, Sebastián Battaglia peinó en el primer palo, la pelota dio en el travesaño y en el rebote apareció Edinson Cavani para romper la racha y desatar la euforia en la Bombonera. El gol significó alivio, desahogo y un estallido colectivo.

En el cierre, Boca administró la ventaja con cambios estratégicos: Milton Delgado y Luis Advíncula ingresaron para reemplazar a Paredes y Barinaga, asegurando piernas frescas en los últimos minutos. Banfield insistió, pero el golpe anímico del tanto de Cavani marcó el rumbo definitivo de la noche.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Juan Luis Alfaro, Ignacio Abraham; Martín Río, Lautaro Ríos; Gonzalo Ríos, Frank Castañeda, Rodrigo Auzmendi; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Alberto J. Armando.