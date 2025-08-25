Uno Entre Rios | La Provincia | Ruta 26

Ruta 26: mejoran el tramo Gobernador Antelo - Victoria

25 de agosto 2025
El gobierno de la provincia continúa con el Plan de Recuperación de rutas provinciales con el objetivo de garantizar una buena conectividad para el desarrollo de la provincia. Esta semana comenzaron las tareas de bacheo profundo con cemento superficial en la ruta provincial 26 correspondiente al tramo Gobernador Antelo - Victoria.

Se trata de 39 kilómetros a intervenir con el objetivo de mejorar la transitabilidad de esta ruta provincial crucial del Mercosur, donde a diario se destaca un fluido caudal de tránsito de la producción que se dirige hasta el puerto Rosario a través del puente Victoria.

LEER MÁS: Ex ruta provincial Nº 26: licitan tramo Colón - San José

Sobre ese tema, el senador provincial, Rafael Cavagna, dijo: "El gobernador ha fijado prioridades y la infraestructura de rutas provinciales como de toda la ruralidad de la provincia. Por un lado, la afectación del 100 por ciento del impuesto inmobiliario rural para la atención de las trazas rurales y por el otro ejecutando los distintos grupos de bacheo que se limitaron en su oportunidad".

Así mismo manifestó: "Hay mucho por hacer pero paso a paso vamos concretando realizaciones como la ruta provincial 26 que une el enlace Victoria y Nogoyá es una realidad en cuanto a su intervención necesaria que se está ejecutando".

Por otra parte, se trabaja en él bacheo Profundo con cemento en ruta provincial N° 51 tramo Urdinarrain Pastor Britos y en el sellado de fisuras en la ruta provincial N ° 20, desde Intersección de la ruta nacional N° 14 hacia Acceso a Aldea San Antonio.

Por último, desde el área de inspección técnica de Vialidad Provincial se informó a quienes circulen por la zona de obra tengan suma atención a las señalización y banderilleros y disminuir la velocidad.

