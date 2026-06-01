Stéfano Di Carlo aseguró que de River "Van a salir 15 jugadores"

Stéfano Di Carlo rompió el silencio tras el cierre del semestre de River . El presidente del club anticipó un fuerte recambio en el plantel de Eduardo Chacho Coudet, elogió a Nicolás Otamendi y se refirió al futuro de Franco Armani y Juanfer Quintero.

"He instruido al director deportivo... Conversaciones que ya llevan tiempo y que ya estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, el director deportivo y el entrenador... Hemos decidido, conjuntamente, que van a salir en torno a 15 jugadores. He instruido al director deportivo para que comience este proceso desde hoy", afirmó en una entrevista con ESPN.

"Tenemos carencia en cuanto a rendimiento. No hemos tenido los resultados que quisimos. Eso hizo que, la caída en cuanto a rendimiento de un montón de jugadores, el técnico haya tenido que recurrir a juveniles", añadió el mandatario del Millonario.

El futuro de dos referentes de River

En un momento de la entrevista, le consultaron sobre el futuro de dos símbolos del club: Franco Armani y Juanfer Quintero. Para el presidente, por su historia en la institución, se ganaron el derecho de elegir dónde jugar.

Sobre el Pulpo, quien perdió el puesto en manos de Santiago Beltrán tras un semestre en el que lo persiguieron las lesiones, remarcó que tiene vinculo hasta finde año y que el casildense "es ejemplar tanto en la cancha como afuera". "Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River. Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado",argumentó.

Lo mismo consideró sobre Juanfer Quintero, quien disputará el Mundial 2026 con la Selección de Colombia y podría dejar River en el segundo semestre: "Aplica lo que decía en relación a Armani. Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Al igual que Franco, no nos ha planteado nada. Tampoco corresponde estar tan encima, teniendo un Mundial. En la cabeza y vida de un jugador es algo central. A la vuelta, conversaremos y tendrá ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está. Y, a partir de ahí, decidir conjuntamente. Por supuesto, a Juanfer dámelo siempre... Pero, dicho eso, también está la cabeza, vocación y el momento de cada uno y qué quiere. Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera".

El presidente valoró el trabajo del Chacho Coudet

A su vez, el mandatario afirmó que fue "un semestre relativo" y argumentó por qué fue positivo el trabajo de Coudet: "Si a mí o cualquier hincha de River nos hubieran agarrado en febrero, momento en que sale el entrenador más importante de la historia del club, en un situación compleja y que teníamos una angustia, que casi parecía que River no iba a volver a ganar no un título, sino un partido... Si, en ese contexto, nos hubieran dicho que al final de este semestre íbamos a estar en una final y ser los segundos mejor clasificados en la Sudamericana... Cualquiera le hubiera dado la mano".

"Hasta acá nos ha traído Coudet con enorme mérito. Ha hecho lo que pudo con lo que tuvo. Por eso el balance es correcto, pero mediocre para lo que es River y el lugar en el que River tiene que estar, con la necesidad que tiene River de ganar títulos", agregó Di Carlo.

Stéfano Di Carlo habló de nombres puntuales

Por otra parte, reconoció que el equipo tuvo "carencia en cuanto a rendimiento" y que eso desembocó en la irrupción de juveniles en la Primera. También explicó que planean traer entre cinco o siete refuerzos de jerarquía. Al ser consultado sobre los nombres que sonaron (desde Giovanni Simeone a Thiago Almada), reveló que los han "tenido en consideración" y dejó en claro que quiere reforzar el ataque: "No es suficiente uno solo. Hay que ir por dos o incluso tres. En ese sentido, son nombres que hemos tenido en consideración. Vamos a apuntar a un equilibrio".

"La operación de Almada es muy compleja porque es un monto muy importante. No por él, lo digo en general. River no le tiene que tener miedo a ese monto en tanto al calidad, el potencial y la reventa del jugador", detalló sobre lo del futbolista del Atlético de Madrid.

Por otra parte, opinó sobre la incorporación de Nicolás Otamendi, el primer gran bombazo del mercado de pases del Millonario: "Lo que vemos, es una referencia. Una figura, un referente, un tipo en torno al cual se va a ordenar todo el vestuario. Después, la cuestión de cinta o no cinta, no es algo que me corresponda a mí. Lo que vemos todos es que es una referencia, una persona que va a hacer que muchas cuestiones giren en torno a él, tanto adentro como afuera de la cancha".

Por último, Di Carlo expresó su sorpresa por la decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Marcos Acuña para la Copa del Mundo: "Me sorprendió. El nivel de Acuña es descollante. Ha sido de los mejores de River en este semestre. Se ha sostenido a lo largo de su larga y exitosa carrera". Y sentenció: "No es oportuno que yo opine ni me meta. Sí, me sorprende como hincha por lo que uno ha visto de Acuña. Después, por supuesto, es el diseño de la plantilla el que prima, las prioridades, los potenciales reformulamientos (SIC) durante el Mundial... Hay que confiar en el cuerpo técnico de la Selección, que bastantes alegrías nos ha dado".