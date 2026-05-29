Es oficial: River incorporó a Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo con la Scaloneta

El defensor Nicolás Otamendi, jugador importante en la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 es refuerzo de River.

El defensor Nicolás Otamendi , jugador importante en la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 y con una amplia trayectoria en Europa, será refuerzo de River. El futbolista tendrá contrato a partir del 1° de julio de este año, cuando quede libre del Benfica de Portugal.

El defensor central de 38 años llega con el pase en su poder tras disputar 16 temporadas en el fútbol europeo luego de haber surgido de Vélez, club en el que jugó 55 partidos y fue campeón en una oportunidad.

El traspaso se venía cocinando a fuego lento desde hace varios meses, de hecho, el propio Otamendi compartió la semana un enigmático mensaje que a pesar de no estar dedicado, se sobreentiende que iba dirigido a los hinchas del cuadro de Núñez, el mismo rezaba: "Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender porque tuviste que esperar".

El defensor se fue de Benfica en un nivel alto e incluso le pidieron que se quede tras ser trascendental durante la campaña 2025-26, jugando 46 encuentros en la presente temporada, participando de forma directa en siete goles y alzando la Supercopa de Portugal, lo que le valió un puesto en la lista de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo.

A través de un comunicado en su página web, River oficializó la contratación. "Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución".