Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Este miércoles, desde las 21.30, el Millonario recibe a Blooming de Bolivia por la última fecha del Grupo H. No hay equipo confirmado.

River recibirá este miércoles a Blooming en el Monumental, desde las 21.30, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet intentará dejar atrás el fuerte golpe anímico que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

El panorama, de todos modos, es muy favorable. El Millonario llega como líder de la zona y con un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero del grupo. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría en el segundo lugar si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Bragantino, un escenario que hoy aparece como muy poco probable.

River busca sellar su pase a octavos de final

River-Central 4 Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros. Prensa River

En Núñez saben que la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos del semestre después del cimbronazo sufrido el último domingo en Córdoba. La caída en la final del Apertura dejó secuelas futbolísticas y anímicas, aunque el recorrido internacional del equipo viene siendo sólido y le permitió llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para avanzar.

Además, el encuentro tendrá un condimento especial: será el cierre de la fase de grupos y del primer semestre para un River que alternó buenos rendimientos con momentos de irregularidad, pero que logró construir una ventaja importante en el Grupo H frente a Blooming, Carabobo y Bragantino. De hecho, su rival está último y ya eliminado con anticipación.

En cuanto al equipo, si bien la idea es poner lo mejor que tiene a disposición entre tantas bajas, Coudet todavía mantiene algunas dudas y todo dependerá de la condición física de varios jugadores. Sebastián Driussi, con un esguince grado II en su rodilla derecha, y Matías Viña, que además de estar lesionado este lunes se sumó a la Selección de Uruguay de cara al Mundial, están descartados. Luego, aparecen otros cuatro jugadores en duda: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero.